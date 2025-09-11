“韓배우 중국어 형편없어” 뒷담화…인기 드라마 中성우 ‘부글부글’

‘폭군의 셰프’와 관련해 소셜미디어(SNS)에 자신이 당백룡 더빙을 맡았다고 주장하는 성우가 댓글을 달았다. 해당 글은 지금은 삭제됐다. 커뮤니티 캡처

최근 전세계적으로 큰 인기를 끌고 있는 tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’에서 명나라 요리사 역을 맡은 배우의 대사를 더빙한 중국 성우가 한국인 배우에 대해 “발음이 형편없었다”는 뒷담화를 했다는 논란이 일고 있다.10일 업계에 따르면 지난 6~7일 방송된 ‘폭군의 셰프’에서는 명나라 사신 우곤(김형묵)이 숙수 당백룡(조재윤), 공문례(박인수), 아비수(문승유)를 대동해 조선의 요리사들과 경합을 준비하는 모습이 방송됐다.명나라 사신단 역을 맡은 배우들은 모두 중국어를 사용했고, 한국 시청자들은 자막을 통해 극을 이해할 수 있었다. 그중에서도 배우 조재윤의 목소리는 평소 드라마나 영화에서 듣던 것과 달라 중국인이 더빙했다는 추측이 나왔다.원래 조재윤의 목소리를 알지 못했던 중국 시청자들은 조재윤의 정확한 중국어 발음을 칭찬했다. 그러나 이후 중국 소셜미디어(SNS) 샤오훙슈에 “12시간 전에 내가 더빙했다”는 중국인 성우가 등장했다.그는 ‘폭군의 셰프’ 더빙 현장 사진을 올리고는 “다른 사람들은 괜찮았지만 이 사람은 형편없었다”며 “너무 심해서 녹음실에서 처음으로 그의 원래 목소리를 들었을 때 중국어를 아는 한국인 프로듀서가 놀란 표정으로 나를 바라봤고, 둘 다 웃음을 터뜨렸다”고 주장했다.이후 중국 누리꾼들은 “왜 이 사람만 발음이 정확했는지 알겠다”, “발음이 가장 나쁜 사람이 최고가 됐네”, “한참 동안 진짜 중국 배우인지 의심했는데, 더빙이었네” 등의 반응을 보인 것으로 알려졌다.이 같은 소식이 알려지자 국내 누리꾼들은 “한국 배우가 외국어에 어색한 건 정상”, “저런 프로의식 없는 사람은 다음에 일 안 했으면 좋겠다”, “중국인 성우는 한국어 잘하나. 중국인이 중국어 잘하는 게 인생 업적인가” 등 불쾌하다는 반응을 보였다.최근 많은 사랑을 받고 있는 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’는 ‘바람의 화원’, ‘뿌리 깊은 나무’ 등으로 사극 불패 신화를 써온 장태유 감독의 신작이다. 웹소설 ‘연산군의 셰프로 살아남기’를 바탕으로 인물과 시대를 가상으로 바꿔 각색했다.지난 7일(6회) 기준 전국 시청률이 12.7%로 올해 tvN의 최고 시청률을 기록했다. 해외 반응도 뜨겁다. 넷플릭스에서 지난주(1~7일) 시청수 750만 회를 기록해 2주 연속 비영어권 시리즈 부문 2위에 올랐다. 73개국에서 10위권 안에 진입하기도 했다.하승연 기자