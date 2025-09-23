“가정 환경 오죽했으면 연대 갔겠나” 고대 방송국, ‘인신공격’ 중계 뭇매

고연전 야구 중계 도중 연대 야구부 감독 비하

“부모님에게 사랑 못 받아…의심 많은 양반”

지난 19일 열린 고려대-연세대 정기전 야구 경기에서 고려대 교육방송국(KUBS)이 조성현 연세대 감독을 향해 인신공격을 하는 듯한 중계를 해 뭇매를 맞고 있다. 자료 : 온라인 커뮤니티

매년 고려대와 연세대가 자존심을 건 승부를 벌이는 고려대-연세대 정기전(고연전·연고전)에서 고려대 측의 도 넘은 ‘인신공격’ 중계가 온라인 커뮤니티 등에서 뭇매를 맞고 있다.23일 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS) 등에 따르면 고려대 교육방송국(KUBS)은 지난 19일 열린 정기전 야구 경기를 생중계하던 도중 연세대 야구부를 향해 비하 발언을 했다.문제의 상황은 고려대가 4대 3으로 앞선 6회 초에 비가 내려 마운드가 젖자 연세대 측이 마운드 정비를 요구하는 도중 발생했다.연세대 측은 선수단을 더그아웃으로 불러들였고, 고려대 측은 연세대 측이 시간 끌기를 한다며 불만을 드러냈다. 이어 조성현 연세대 감독이 마운드 상태를 확인하러 나왔다.이 과정을 중계하던 고려대 측은 조 감독을 향해 “의심과 불만이 많은 양반이다”라면서 “사람한테 가정 환경이 중요한 게, 부모님들한테 사랑을 못 받은 것 같다”고 비난했다.이어 “혹시나 나를 어떻게 하지 않을까, 나한테 사기 치는 건 아닐까, 의심과 불만이 태생적으로…”라며 “오죽하면 연대를 갔겠나”라고 힐난했다.조 감독은 연세대 체육교육과를 졸업하고 상무 피닉스 야구단과 한일은행 야구단에서 선수 생활을 했으며 2014년부터 연세대 야구부를 이끌고 있다.고려대 교육방송국은 이번 정기전 모든 경기를 ‘편파 중계’하고 있다. 고려대 방송국인 만큼 객관성과 중립성을 내던지고 고려대 편에 서서 가감 없이 응원한다는 취지다.그러나 이같은 도 넘은 비하 발언이 담긴 영상은 온라인 커뮤니티에 확산됐고, 논란이 커지자 고려대 교육방송국은 유튜브 채널에 있는 야구 하이라이트 영상에서 해당 대목을 삭제했다.그럼에도 네티즌들은 고려대 교육방송국에 사과 및 해명을 요구하고 있다. 고려대 교육방송국의 야구 하이라이트 영상에는 “할 말이 있고 못할 말이 있다”, “이런 식으로 정기전의 의미를 흐리는 게 안타깝다”, “고려대에서는 인격모독도 가르치나” 등의 댓글이 쏟아지고 있다.김소라 기자