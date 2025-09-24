logo
“흰 액체 얼굴에” 발칵…‘피부 좋아지는 ○○’ 선정성 논란에 결국

하승연 기자
입력 2025 09 24 13:58 수정 2025 09 24 14:11
아모레퍼시픽 그룹의 이니스프리가 신제품 광고 영상 등을 공개한 뒤 성적 이미지를 연상시킨다는 뭇매를 맞고 결국 고개를 숙였다. 엑스(옛 트위터) 캡처
최근 신제품 광고 영상 등을 공개한 아모레퍼시픽 그룹의 이니스프리가 성적 이미지를 연상시킨다고 뭇매를 맞은 뒤 결국 고개를 숙였다.

이니스프리는 24일 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “최근 이니스프리 밀크 에센스 제형을 소개하기 위해 인플루언서와 협업한 영상에 대해 일부 고객들께서 불편함을 느꼈다는 의견을 주셨다”며 “브랜드는 이를 경청해 해당 장면을 삭제했다”고 밝혔다.

이어 “앞으로 이니스프리는 콘텐츠 기획부터 최종 검토까지 전 과정을 세심하게 점검하며 신뢰받는 브랜드가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

아모레퍼시픽 그룹의 이니스프리가 신제품 광고 영상 등을 공개한 뒤 성적 이미지를 연상시킨다는 뭇매를 맞고 결국 고개를 숙였다. 엑스(옛 트위터) 캡처
앞서 이니스프리는 신제품 ‘그린티 세라마이드 밀크 에센스’를 홍보하기 위해 유튜브 구독자 42만명인 여성 인플루언서와 협업해 제품을 바르는 영상을 공개했다.

그러나 해당 인플루언서가 흰색 액체 제형의 제품을 과도하게 얼굴에 붓는 듯한 행동을 하면서 성적 이미지를 연상시킨다는 비판이 일었다. 또 화장품 전문 소매업체와 협업한 광고에서도 비슷한 이미지를 사용한 것으로 알려졌다.

누리꾼들은 “깨끗하고 내츄럴한 이미지의 이니스프리가 어쩌다 이렇게 변했나”, “회사가 인플루언서들에 이런 이미지를 연상케 만들라고 지침을 준 듯하다”, “보자마자 기분이 나빴다”, “저급하고 지저분하다” 등의 날 선 반응을 쏟아냈다.

논란이 확산하자 이니스프리는 결국 해당 장면을 삭제한 것으로 알려졌다. 다만 사과에도 누리꾼들은 여전히 싸늘한 반응을 보이고 있는 상황이다. 한 누리꾼은 “‘일부 고객님들께서’라는 말을 쓴 것으로 봐서 고객들과 기 싸움을 하는 것도 아니고 사과문에 진정성이 없어 보인다”고 지적했다.

하승연 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
