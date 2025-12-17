껴안고 만지고…“걸그룹이 콘서트 도중 음란 행위” 유죄 판결 받았다

튀르키예 걸그룹 ‘매니페스트’ 멤버 6명과 객원 아티스트 1명이 콘서트 도중 음란 행위를 선보였다는 이유로 유죄 판결을 받았다. 인스타그램 캡처

튀르키예 걸그룹 ‘매니페스트’ 멤버 6명과 객원 예술가 1명이 콘서트 도중 껴안고 만지는 등의 음란 행위를 선보였다는 이유로 유죄 판결을 받았다.15일(현지시간) 튀르키예투데이에 따르면 이스탄불 제49 형사 1심 법원은 지난 9월 공연에서 음란 행위를 했다는 혐의로 피고인들에게 각각 징역 3개월 22일을 선고했지만, 5년간 집행유예를 부과하며 판결 선고를 유예했다.재판부는 “피고인들의 장래에 미칠 영향을 고려했다”며 이들이 고의적 범죄 전력이 없고 재범 가능성이 작다고 판단했다고 설명했다. 법원 판결문에 따르면 피고인들은 공연 중 서로 만지고 껴안는 등 성행위를 모방하는 동작을 반복한 것으로 확인됐다.검찰은 공연이 지역 사회의 도덕적 기준을 위반했다고 보고 기소했으며, 공연이 공공장소인 공원에서 열리고 영상이 소셜미디어(SNS)를 통해 어린이를 포함한 다수에게 노출됐다는 점을 근거로 각 피고인에게 6개월에서 1년 사이의 징역형을 구형했다.매니페스트는 수사와 재판이 끝난 후 SNS를 통해 공식 입장을 밝혔다. 매니페스트 측은 “공연에 대해 책임지지만, 누구에게도 불쾌감을 주거나 민감한 사안을 무시하려는 의도는 없었다”며 예정됐던 전국 투어를 취소한다고 발표했다.해당 콘서트는 지난 9월 열렸으며, 18세 이상 관람가로 진행됐다. 이 콘서트는 매니페스트가 2월 활동을 시작한 이후 처음으로 18세 이상 관람가로 진행된 콘서트였으며, 티켓 1만 2000장이 매진된 바 있다.매니페스트는 하이퍼스 뉴미디어 에이전시가 주최한 오디션 프로그램 ‘빅5 튀르키예’ 우승자들로 구성된 6인조 그룹이다. 이들은 지난 2월 이스탄불에서 첫 콘서트를 개최하며 본격적인 활동에 나섰다.하승연 기자