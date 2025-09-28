취준생 절반은 ‘해외근무’ 선호한다…압도적 1위 오른 ‘이 나라’

기사 내용을 바탕으로 한 인공지능(AI) 생성 이미지

진학사 캐치 제공

국내 Z세대(1995년 이후 출생자·GenZ) 취업준비생 절반가량은 해외에서 근무하기를 선호하고 있다는 조사 결과가 나왔다.취업 정보 플랫폼 진학사 캐치는 Z세대 구직자 1900명을 대상으로 한 해외 취업 선호도 설문조사 결과를 26일 발표했다. 응답자 77%는 서울 소재 상위권 대학 출신으로 구성됐다.발표된 결과에 따르면 전체 응답자 중 53%는 해외 근무를 선호하는 것으로 나타났다. 이들이 해외 근무를 선호하는 이유로는 ▲더 많은 경험과 성장 기회(39%) ▲높은 보상(35%) ▲글로벌 네트워크 형성(22%) 등이 차례대로 많이 꼽혔다.복수 응답을 허용해 선호하는 근무 국가를 물었더니, ‘미국’이라는 응답이 80%로 압도적 1위를 차지했다. 뒤이어 호주·일본(25%), 캐나다(23%), 독일(20%), 싱가포르(19%) 등이 순위권에 올랐다. 중국과 베트남은 각각 10%, 5%만을 얻는 데 그쳤다.이번 조사에서는 응답자가 해외 취업을 결심하게 되는 연봉 수준도 물었다. 그 결과 4000만~6000만원대라는 응답이 42%로 가장 많았다. 이보다 고액인 7000만~9000만원대(21%), 1억원 이상(18%)이라는 응답이 각각 2·3위에 올랐다. 4000만원 미만이라는 응답은 14%에 그쳤다.한편 전체 응답자 중 국내 근무를 선호한다는 응답자는 ‘익숙한 환경’(52%)을 가장 큰 이유로 꼽았다. 그 외에도 ▲국내에도 충분히 기회가 많아서(21%) ▲안정적인 장기 커리어를 형성할 수 있어서(15%) 등의 응답이 있었다.진학사 캐치 관계자는 이번 조사 결과를 두고 “Z세대가 개인의 성장 기회와 국제적 경험을 적극적으로 추구하고 있다”며 “국내에서도 젊은 인재들이 글로벌 수준의 기회를 경험할 수 있도록 제도적 보완이 필요하다”고 강조했다.정회하 인턴기자