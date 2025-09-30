北, 유엔 연설서 “비핵화 절대 없다…생존권 포기하라는 것”

유엔총회 연설하는 김선경 북한 외무성 부상. 사진 유엔TV캡처

북한이 7년 만에 유엔총회에 고위급을 파견해 비핵화는 절대로 없을 것이라고 국제사회에 강조했다.김선경 북한 외무성 부상(차관)은 29일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제80차 유엔총회 일반토의 연설에서 “우리는 핵을 절대로 내려놓지 않을 것이며 그 어떤 경우에도 이 입장을 철회하지 않을 것”이라며 비핵화 불가 입장을 재천명했다.김 부상은 “우리에게 비핵화를 하라는 것은 곧 주권을 포기하고 생존권을 포기하며 헌법을 어기라는 것이나 마찬가지”라며 이처럼 말했다.그는 “미국과 동맹국들의 가중되는 침략 위협에 정비례하게 우리 국가의 물리적 전쟁 억제력이 강화되었기에 적국들의 전쟁 도발 의지가 철저히 억제되고 조선반도(한반도) 지역에서 힘의 균형이 보장되고 있다”고 주장했다.북한이 유엔총회에 본국에서 파견한 고위급 인사를 참석시키는 것은 2018년 리용호 당시 북한 외무상 이후 7년 만이다.김 부상은 이날 오전 11시 48분쯤부터 연단에 올라 16분간 연설을 진행했다.유엔총회를 계기로 미국 뉴욕을 찾은 김 부상은 앞서 브루노 로드리게스 쿠바 외교부 장관을 비롯해 베네수엘라의 이반 힐 외교부 장관 및 니카라과 데니스 몬카다 외교부 장관과 잇따라 회동했다.이보희 기자