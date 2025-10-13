밤마다 공원에 나타나는 ‘경찰 귀신’…외신도 놀란 이유

BBC 영상 캡처

중구 저동 3공원에 등장한 3차원(3D)홀로그램 경찰. 서울 중부경찰서 제공

‘사람이야? 귀신이야?’ 서울 중구 저동3공원에 설치된 3D 홀로그램 경찰 안내 시스템이 해외 주요 언론의 주목을 받고 있다.10일(현지시간) 영국 공영방송 BBC는 ‘한국이 범죄를 예방하기 위해 홀로그램 경찰을 활용하는 방법’이라는 제목의 영상 리포트를 통해 이 시스템을 소개했다. 미국 NBC, 독일 DW 등도 자사 유튜브 채널을 통해 관련 영상을 게시했다.홀로그램 경찰은 지난해 10월 서울 중부경찰서가 중구 저동3공원에 설치했다. 주취폭력과 음주소란 등 치안 수요가 집중되는 지역적 특성을 고려한 결정이다. 170cm 중반 키의 실제 경찰관 크기로 제작된 홀로그램은 매일 오후 7시부터 10시까지 자동으로 송출된다.영상 속 홀로그램 경찰관은 “이 지역은 지능형 폐쇄회로(CCTV)가 설치돼 있습니다. 폭력 등 긴급상황 발생 시 경찰이 실시간으로 대응합니다”라는 음성 멘트를 반복 안내한다. 중부경찰서는 정복 선택에 대해 “여름·겨울 근무복은 계절에 따라 어색해 보일 수 있어 사계절 모두 자연스러운 정복을 선택했다”고 설명했다.홀로그램 설치 전후 동일 기간을 비교한 결과, 공원 반경 내 5대 범죄(살인·강도·강간·절도·폭력) 발생 건수가 약 22% 감소한 것으로 나타났다. 비교 대상 기간은 2023년 10월부터 2024년 5월까지와 설치 직후인 2024년 10월부터 2025년 5월까지다.중부경찰서는 “자세히 보면 실제 경찰관이 아닌 것을 알 수 있다”면서도 “홀로그램 존재만으로도 범죄 발생 가능성을 낮출 수 있다는 것이 확인됐다”고 했다. 경찰은 홀로그램이 시민에게 심리적 안정감을 제공하고 무질서 행위를 억제하는 데 효과가 있다고 평가했다.BBC는 공원을 직접 방문해 취재했으며, 시민 인터뷰를 보도했다. 인터뷰 대상자들은 “실제 경찰보다는 덜하지만 범죄 예방 효과가 있을 것 같다” “여성들도 안심하고 혼자 다닐 수 있게 해주는 좋은 장치”라고 평가했다.BBC는 해당 지역이 유흥시설이 밀집해 야간 범죄 우려가 높은 지역임을 지적하며, 기술을 활용한 치안 강화 시도가 현실적인 대안이 될 수 있다고 평가했다. 중부경찰서 관계자는 “이 일대는 외국인 유동 인구도 많아 외국인들 사이에서도 인기를 끌고 있다”고 덧붙였다.해외 네티즌들은 “이게 미래의 기술이다” “미국에서도 곧 볼 수 있을 것 같다” 등의 반응을 보였다. 국내 네티즌들은 “귀신인 줄 알았다” “초등학생들이 재미로 누를 것 같다” “세금낭비다” “CCTV와 연계해 촬영기능이 있다면 차라리 낫겠다” “차라리 소복 입은 귀신은 어떨까” 등의 의견을 냈다.김유민 기자