“이게…김밥?” 밥알만 두꺼운 지역축제 ‘바가지 김밥’ 논란, 얼마길래

한 누리꾼이 제주 탐라문화제 현장에서 구매한 김밥의 모습이라며 온라인상에 게재한 사진. 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’ 캡처

한 누리꾼이 제주 탐라문화제 현장에서 구매한 김밥 2줄의 모습이라며 온라인상에 게재한 사진. 온라인 중고거래 플랫폼 ‘당근’ 캡처

김밥 자료 이미지. 픽사베이

제주의 한 지역축제에서 판매되는 김밥이 온라인상에서 ‘바가지’ 논란에 휩싸였다.지난 13일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘제주 탐라문화제 4000원짜리 김밥’이라는 제목과 함께 사진 한 장이 게재됐다. 사진 속 김밥은 두꺼운 밥알 사이에 단무지 1줄, 당근과 달걀지단이 약간 포함돼 있다.해당 게시글을 본 누리꾼들은 김밥 속이 매우 부실하다는 점을 들어 판매자가 사실상 ‘바가지’를 씌운 것 아니냐고 지적했다. 누리꾼들은 댓글을 통해 “저렇게 팔면 다시 사 먹으러 가겠나” “팔면서도 미안하지 않나”라고 비판했다. 한쪽에서는 “쌀은 안 아끼는구나”라는 조롱 섞인 반응도 나왔다.비슷한 지적은 다른 곳에서도 제기됐다.마찬가지로 탐라문화제를 다녀온 한 누리꾼은 축제 현장에서 샀다는 김밥 2줄의 사진을 올렸다. 해당 누리꾼은 “(김밥) 1줄만은 안 팔고 2줄에 8000원이더라”라며 “외국인도 많은 탐라문화제에서 김밥을 이렇게 (팔면 안 된다)”라고 지적했다.한국소비자원에 따르면 올해 8월 기준 김밥 1줄 평균 가격은 서울 지역 3623원, 제주 지역은 3375원이다. 이곳 축제 현장에서는 김밥 1줄이 지역 평균보다 600원 이상 비싸게 팔린 셈이다.탐라문화제는 1962년 ‘제주예술제’라는 이름으로 출발해 올해로 64회 차를 맞이한 행사다. 각종 체험 프로그램과 먹거리로 꾸며져 지역민과 관광객에게 제주 지역 대표 축제로 알려져 있다.비판의 목소리가 잇따르자, 제주시 관계자는 언론 인터뷰를 통해 “여러 주민이 만들다 보니 숙련도에 따라 (김밥 속 재료에) 편차가 있었던 것으로 보인다”며 “날씨와 재료 수급 문제 등으로 13일부터 판매를 중단했다”고 해명했다.그러나 일각에서는 “온라인상에서 문제가 된 김밥 사진이 여러 장인 걸 감안하면 단순히 (만든 사람의) 숙련도 편차 탓은 아니지 않냐”는 반론이 나오기도 했다.정회하 인턴기자