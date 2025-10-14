李 손 잡은 홍석천 “잘 생겼지만 내 스타일은 아냐” [포착]

이재명 대통령이 14일 서울 동대문구 콘텐츠문화광장에서 열린 디지털토크라이브 ‘국민의 목소리, 정책이 되다’ 간담회에서 자영업 멘토로 참석한 방송인 홍석천 씨와 인사하고 있다. 2025.10.14 연합뉴스

이재명 대통령이 14일 민생·경제 현장의 목소리를 듣기 위해 마련한 ‘디지털 토크 라이브’ 행사에 방송인 홍석천씨가 ‘1세대 자영업자’이자 ‘자영업 멘토’ 자격으로 참석해 소상공인·자영업자의 고충을 전달했다.이날 서울 동대문구 콘텐츠문화광장에서 열린 행사에서 이 대통령 바로 옆자리에 배정된 홍씨는 “제 자리가 대통령님 옆자리인지 모르고 있다가, 살짝 긴장했다”라고 말문을 열었다.이어 “정권마다 소상공인·자영업자의 이야기·고충을 듣고 싶다고 저를 찾아주시는데 효과가 별로 없었다”며 “오늘을 통해 이번에는 제대로 효과를 좀 받았으면 좋겠다는 생각이 든다”라고 강조했다.2000년 대한민국 연예인 최초로 자신의 성 정체성을 고백한 홍씨는 “대통령님 오랜만에 뵙는데 너무 잘생기셨다”라며 너스레를 떨기도 했다. 다만 이 대통령 손을 잡고 “제 스타일은 아니다”라고 말해 좌중을 폭소케 했다.이후 홍씨는 전통시장 활성화 방안 등을 조언했다.그는 “저는 부모님이 시골 시장에서 40년을 포목 시장을 하셨던 분이라 전통시장에 대해 누구보다 잘 알고 있다”며 “많이 개선되고 많이 좋아진 것 같지만, 주차를 1번으로 해결해야 한다”라고 제언했다.홍씨는 또 “전통시장이 지리적으로 그 동네에 가장 핵심적인 위치에 차지한다. 그 좋은 자리가 밤 5시 6시 이후엔 암흑”이라며 “그 시장을 야시장 같은 느낌으로 개발하는 것도 하나의 방법이 될 수도 있다”라고 제안했다.아울러 홍씨는 전국에 투입되는 관광 예산이 일부 업체의 천편일률적인 사업에 집중된다고 지적했다.그러자 이 대통령은 “어제 우리가 수석보좌관회의를 하면서 한 얘기와 똑같다”라며 대안을 고민하겠다고 답했다.소상공인 지원 호소에 대해서도 “맞는 지적이다. 우리가 소상공인 정책을 한다며 사실 상인정책만 한다”라며 김용범 정책실장에게 검토를 지시했다.이날 행사는 이 대통령과 유튜브 크리에이터 등 국민 패널 110명이 ‘국민 사서함’에 접수된 민생·경제 분야 정책 제안을 중심으로 토론하는 방식으로 진행됐다.캐주얼한 체크무늬 재킷 차림으로 행사장 한가운데에 앉은 이 대통령은 패널들의 제안을 듣고 맞장구를 치기도 하고, 참모들에게 정책 연구를 지시하기도 했다.권윤희 기자