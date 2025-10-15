방시혁, 신규 주식부호 ‘1위’ 등극…2위는 ‘30대 창업자’ ○○○ 대표

방시혁 하이브 의장. 하이브

김병훈 에이피알 대표. 에이피알

2020년 이후 상장된 기업의 창업자 100인이 가진 주식가치 규모가 총 22조 5천억원에 달하는 것으로 나타난 가운데, 방시혁 하이브 의장이 3조 5천억원을 보유해 주식부호 1위에 이름을 올렸다. 김병훈 에이피알 대표는 3조원으로 2위를 차지했다.15일 기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 9월 말 기준 2020년 이후 신규 상장한 창업자의 주식가치를 조사한 결과, 상위 100인이 보유한 주식가치는 22조 4836억원에 달했다. 부모로부터 지분 또는 회사를 승계받은 경우나 2020년 이전 상장 기업 창업자는 제외했다.주식부호 1위는 방시혁 의장이 차지했다. 방 의장은 하이브 주식 31.6%를 보유 중인데, 해당 주식 가치는 3조 4983억원이었다. 이는 신규 주식부호 상위 100인의 전체 주식가치에서 15.6%에 해당하는 수준이다.2위는 화장품 회사 에이피알을 창업한 김병훈 대표다. 보유 주식 가치는 2조 9884억원에 달했다.3위는 배틀그라운드를 개발한 크래프톤의 장병규 의장으로 2조 866억원의 주식을 보유하고 있었다.이어 ▲4위 박동석 산일전기 대표(1조2073억원) ▲5위 김현태 보로노이 대표(1조777억원) ▲6위 김형태 시프트업 대표(9302억원) ▲7위 김성운 실리콘투 대표(8738억원) ▲8위 반성연 달바글로벌 대표(3182억원) ▲9위 오준호 레인보우로보틱스 공동창업자(2979억원) ▲10위 이슬기 디앤디파마텍 대표(2842억원) 순이었다.100인 중 학력을 확인할 수 있는 92명의 대학·전공(학사 기준)을 살펴보면 서울대 출신이 15명(16.3%)으로 가장 많았다. 이어 연세대(8명, 8.7%), 카이스트(6명, 6.5%), 한양대(5명, 5.4%), 고려대·경희대(4명, 4.3%) 순이었다.전공별로는 이공계가 66명(71.7%)으로 가장 많았고, 상경계(14명, 15.2%), 인문계(5명, 5.4%), 의약계(4명, 4.3%), 기타(3명, 3.3%) 순이었다.최연소는 1989년생인 김영준 노머스 대표였다. 김병훈 에이피알 대표(1988년생), 최석주 청담글로벌 대표(1988년생)도 30대였다.100인 중 여성은 박소연 프레스티지바이오파마 회장과 김주희 인벤티지랩 대표로 2명뿐이었다.최종범 인턴기자