“K-패스 쓰세요? 보험료도 깎아드려요”…대중교통 자주 타면 ‘이 혜택’

국내 주요 손해보험사들이 정부의 대중교통비 지원 사업인 ‘K-패스’와 연계된 자동차 보험료 할인 특약 상품 개발에 착수할 것으로 보인다.국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 “오는 22일 K-패스 이용자 대상 자동차 보험료 할인 상품 개발 등을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다”고 21일 밝혔다.협약식에는 김용석 대광위 위원장, 정용식 한국교통안전공단 이사장, 이병래 손해보험협회장을 비롯해 주요 4개 손해보험사(삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험) 대표들이 참석한다. 이들 손해보험사는 현재 대중교통 이용자 대상 자동차 보험료 할인 특약 상품을 보유하고 있는 곳들이다.MOU에는 대중교통을 정기·장기적으로 이용하는 K-패스 이용자에게 자동차 보험료 할인 혜택을 제공하기 위한 특약 상품을 개발·출시하는 내용이 담겼다. K-패스 이용 실적에 따라 개인 보험료를 깎아주는 식이다.K-패스는 정부가 지난해 5월 출시한 대중교통비 환급 지원 사업이다. 전국 어디서나 대중교통 수단을 한 달에 15회 이상 이용하면 지출한 교통비 일부를 돌려받을 수 있다. 환급률은 일반 20%, 청년(19~34세) 30%, 저소득층 53.3%, 2자녀 가구 30%, 3자녀 이상 가구 50% 등이다.현재는 월간 누적 사용액 일부를 돌려주거나 신용카드 대금 청구 시 감면하는 방식이지만, 내년부터는 일정 금액 이상 사용한 교통비를 전액 환급해주는 ‘대중교통 정액패스’(가칭)도 도입된다.대중교통 정액패스 이용자는 전국 지하철과 버스를 한 달간 20만원어치까지 이용할 수 있다. 청년·어르신·저소득층·2인 이상 다자녀 가구는 월 5만 5000원, 일반은 월 6만 2000원을 내면 된다. 여기에 수도권광역급행철도(GTX)와 광역버스를 포함하면 월간 요금은 청년·어르신·저소득층·다자녀 가구 9만원, 일반은 10만원으로 조정된다.이번 MOU에 참여하는 4개 보험사 외에도 자동차 보험업계 전체가 K-패스에 특화된 상품을 개발하도록 지원의 폭을 넓히겠다고 대광위는 전했다.김용석 대광위 위원장은 “이번 MOU로 K-패스 이용자는 대중교통비를 절약하면서 동시에 자동차 보험료도 할인받는 혜택을 누릴 것으로 기대한다”고 말했다.정회하 인턴기자