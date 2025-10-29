‘마약 투약’ 유명 BJ, 2심서 감형됐으나 실형 유지…“단약 한계 있어보여”

마약 투약 혐의로 재판에 넘겨진 유명 인터넷방송인 박모(35)씨가 2심에서도 실형을 선고받았다.서울고등법원 형사6-3부는 29일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의로 기소된 박 씨에게 징역 2년을 선고했다. 1심 판결에서 선고됐던 징역 3년 6개월보다 감형됐다. 재판부는 또 40시간의 약물중독 치료도 명령했다.2심은 박 씨의 케타민 소지 혐의에 대해 무죄로 봤다.박 씨는 2023년 10월 주거지에서 발견된 소량의 케타민에 대해 인식하고 소지한 게 아니라고 주장해왔다. 재판부는 이에 대해 “수사 단계부터 자수한 피고인이 유독 이 부분에 대해서만 소지 경위를 꾸며서 진술한 것 같진 않다”며 “이전에 투여하고 남은 잔여 케타민이 주거지에서 발견됐을 가능성도 있어 보인다”고 박 씨의 주장을 받아들였다.1심과 마찬가지로 유죄가 인정된 부분은 장기간 다량의 마약을 투약한 혐의다. 재판부는 “마약류 범죄는 중독성과 환각성으로 개인뿐 아니라 사회 안전에도 위험성이 큰 범죄”라며 “피고인의 마약 의존도가 상당하고 스스로 실천하는 의지에 의한 단약이 한계가 있어 보인다”고 했다.다만 2심은 박 씨가 단약 의지를 보인 점, 벌금형을 초과하는 처벌 전력이 없는 점 등을 참작했다고 밝혔다.박 씨는 지난 2008년부터 아프리카TV(현 SOOP)에서 활동했다. 그는 지난 2023년 3월 라이브 방송 중 마약 투약 사실을 공개한 뒤 경찰에 자수했고, 2024년 10월 구속 기소됐다.박 씨는 2021년 6월부터 2023년 8월까지 케타민·엑스터시·대마 등 1억 5천만원 상당의 마약류를 구매해 투약·흡연한 혐의를 받는다. 또 조직폭력배 출신 유튜버로부터 마약을 받아 자신의 집에서 지인들과 함께 투약한 혐의도 있다.1심은 지난 4월 “마약을 한 기간이 길고 양이 상당하며 종류도 다양하다. 별 제약 없이 마약을 사용해 어느 정도 반사회적 징표가 있음을 부인하기 어렵다”며 박 씨에게 징역 3년 6개월을 선고했다.최종범 인턴기자