logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[속보] “한국서 ‘훼손 시신’ 수십구 발견” 재일 유튜버…경찰 수사 착수

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025 11 05 20:17 수정 2025 11 05 20:17
기사 소리로 듣기
다시듣기
‘한국 훼손 시신 발견’ 허위정보 유포 유튜버 데보짱. 유튜브 캡처
‘한국 훼손 시신 발견’ 허위정보 유포 유튜버 데보짱. 유튜브 캡처


경찰이 “한국에서 훼손된 시신이 많이 발견된다”는 허위 조작 정보를 퍼뜨린 재일 유튜버 ‘데보짱’에 대해 수사에 착수했다.

경찰청은 5일 언론 공지를 내고 서울경찰청 사이버수사대가 해당 유튜버에 대해 신속하게 수사에 착수하도록 조처했다고 밝혔다.

96만 구독자를 보유한 데보짱은 일본에서 활동하는 한국인 유튜버로 알려져 있다.

그는 지난달 22일 ‘최근 비자 없이 한국에 입국한 범죄자 중국인들의 살인과 장기 매매 문제가 심각하다’는 제목의 유튜브 영상을 올렸다.

영상에는 “한국 내 하반신만 있는 시체가 37구 발견됐다. 비공개 수사 중인 사건만 150건이다”라는 확인되지 않는 허위 정보가 담겼다.

경찰청은 “이 행위를 중대 범죄로 인식하고 있다”며 “사실관계를 정확하게 파악한 뒤 관련 법령에 따라 조처할 예정”이라고 했다.

경찰은 이 유튜버의 국적 및 소재지 등을 확인할 방침이며 전기통신기본법 위반 혐의 적용 등을 검토 중이다.

경찰은 이 유튜버의 허위조작정보 유포 행위가 국민 불안감을 조성하고 사회 혼란을 초래하며 한국의 국가 이미지를 훼손한다고 판단했다.

또 외국인의 한국 방문 및 투자 등에도 부정적인 영향을 미치는 국익 저해 행위라고 봤다.

경찰 관계자는 “앞으로도 허위 조작 정보로 인한 사회 혼란을 방지하고 국민의 알권리를 보호하기 위해 신속하고 단호하게 대응할 예정”이라고 말했다.

권윤희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”

    thumbnail - ‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”

  2. ‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”

    thumbnail - ‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”

  3. 전현무 ‘흑역사’ 고백…“불법 저지르며 뉴스 인터뷰”

    thumbnail - 전현무 ‘흑역사’ 고백…“불법 저지르며 뉴스 인터뷰”

  4. “거미에 사람 얼굴이 있어요” 발칵…놀라운 정체 밝혀졌다

    thumbnail - “거미에 사람 얼굴이 있어요” 발칵…놀라운 정체 밝혀졌다

  5. 조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

    thumbnail - 조정석, 지각한 선배에 일침 “이 업계 시간 중요해”

  6. “남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’

    thumbnail - “남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved