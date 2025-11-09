전 세계 맥도날드보다 많았는데…K-치킨집, 3년간 3천개나 ‘소멸’

치킨. 픽사베이

한때 자영업의 대명사 격으로 여겨졌던 치킨집이 최근 들어 기세가 약해졌다는 보고가 나왔다.9일 국가데이터처(옛 통계청) 국가통계포털에 따르면 국내 치킨전문점 매장 수는 2023년 기준 3만 9789개로 집계됐다. 전년도인 2022년(4만 1436개)보다 4%가량 감소했고, 2020년(4만 2743개)과 비교하면 3년 만에 3000개 가까이 감소한 것이다.치킨전문점 종사자 수는 2023년 기준 8만 4614명으로 나타났다. 2021년 대비 약 2000명 줄어든 수치다. 치킨 업종을 포함한 전체 음식점 및 주점업 사업체도 2020년 80만 4173개에서 2023년 79만 3586개로 감소세를 보였다.전체 치킨집은 줄었지만 프랜차이즈 치킨집은 매년 늘고 있다. 2018년 2만 5000여개였던 프랜차이즈 치킨집 수는 2023년 2만 9805개로 5000개 가까이 증가했다. 2023년 기준 국내 치킨집 4곳 중 3곳이 프랜차이즈 매장인 셈이다.2020년 447개에 불과했던 프랜차이즈 브랜드 수는 2022년 669개로 정점을 찍은 뒤, 2023년에는 647개로 집계됐다. 프랜차이즈 치킨전문점이 세력권을 넓힐 때 브랜드 없는 영세 치킨집은 빠르게 자취를 감췄다는 뜻이다.치킨집 생태계의 이 같은 변화에는 이른바 ‘배달앱’의 영향이 컸던 것으로 보인다. 프랜차이즈협회 관계자는 “코로나19 이후 배달앱 이용이 늘면서 치킨 프랜차이즈가 급성장해 다양한 브랜드가 많이 생겼다”고 말했다.농식품부 관계자도 “배달앱 이용이 많아졌는데 프랜차이즈는 배달앱 프로모션을 많이 할 수 있어 프랜차이즈 비중이 높아진 것 같다”고 설명했다.과거 국내 치킨집은 그 수가 글로벌 햄버거 프랜차이즈 맥도날드의 전 세계 매장 수보다 많을 정도로 열기가 대단했다. 편의점과 함께 직장인의 ‘퇴직 후 자영업’ 인기 업종으로 이름을 날리며 너도나도 치킨집 창업에 손을 댔기 때문이다.그러나 코로나19 대유행 이후 상황이 반전된 것으로 풀이된다. 농림축산식품부 관계자는 “코로나19 유행 이후 외식업이 완벽히 회복되지 않고 폐업률이 높은 상태가 지속됐다”며 “전체 음식점업과 치킨 업종의 업체 수가 줄어드는 추세였던 것 같다”고 분석했다.정회하 인턴기자