“문 닫을게요” 유통 대기업이 백기…결국 철수하는 ‘이 편의점’

이랜드 킴스편의점 염창점. 이랜드그룹 제공

이랜드가 운영하는 편의점브랜드 ‘킴스편의점’이 철수를 결정했다. 2023년 6월 사업을 시작한 지 2년 5개월 만이다.13일 유통업계에 따르면 이랜드킴스클럽은 최근 킴스편의점의 공정거래위원회 가맹사업 등록을 취소했다.킴스편의점은 사업 시작 당시 신선식품 판매 비중을 30%까지 높이고 담배를 상품 목록에서 제외하는 등 기존 편의점과 차별화된 방향성으로 업계의 주목을 받았다.대형마트와 유사한 상품 구성인데도 편의점 업종으로 등록했기 때문에 영업시간 제한이나 의무 휴업 등 기업형 슈퍼마켓(SSM)에 적용되는 규제를 피할 수 있었다.그러나 이러한 전략이 업계 경쟁자들의 비판을 받았고, 결국 정부는 지난 3월 품목 변경과 편의시설 설치 등 운영 방식에 관한 내용을 담은 행정지도를 내렸다. 행정지도 유예기간은 9월까지였다.킴스편의점은 서울 도곡점·봉천점·신정점·신촌점·염창점 등 5개 직영점을 중심으로 운영을 시작했으나, 이중 봉천점과 도곡점은 이미 문을 닫은 상태다.이번 가맹사업 등록 취소 결정으로 나머지 세 곳도 2027년까지 차례대로 영업을 종료한다.운영사 이랜드리테일 관계자는 언론 인터뷰에서 “편의점 사업은 파일럿 테스트 성격이었다”며 “이미 잘 하고 있는 마트(킴스클럽) 사업에 집중하는 방향으로 내부에서 의견을 좁혔다”고 말했다.때마침 편의점 가맹사업 등록 말소가 얼마 남지 않아 이 같은 결정을 내렸다는 설명이다.정회하 인턴기자