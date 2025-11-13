logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“문 닫을게요” 유통 대기업이 백기…결국 철수하는 ‘이 편의점’

정회하 인턴기자
입력 2025 11 13 17:18 수정 2025 11 13 17:18
기사 소리로 듣기
다시듣기
이랜드 킴스편의점 염창점. 이랜드그룹 제공
이랜드 킴스편의점 염창점. 이랜드그룹 제공


이랜드가 운영하는 편의점브랜드 ‘킴스편의점’이 철수를 결정했다. 2023년 6월 사업을 시작한 지 2년 5개월 만이다.

13일 유통업계에 따르면 이랜드킴스클럽은 최근 킴스편의점의 공정거래위원회 가맹사업 등록을 취소했다.

킴스편의점은 사업 시작 당시 신선식품 판매 비중을 30%까지 높이고 담배를 상품 목록에서 제외하는 등 기존 편의점과 차별화된 방향성으로 업계의 주목을 받았다.

대형마트와 유사한 상품 구성인데도 편의점 업종으로 등록했기 때문에 영업시간 제한이나 의무 휴업 등 기업형 슈퍼마켓(SSM)에 적용되는 규제를 피할 수 있었다.

그러나 이러한 전략이 업계 경쟁자들의 비판을 받았고, 결국 정부는 지난 3월 품목 변경과 편의시설 설치 등 운영 방식에 관한 내용을 담은 행정지도를 내렸다. 행정지도 유예기간은 9월까지였다.

킴스편의점은 서울 도곡점·봉천점·신정점·신촌점·염창점 등 5개 직영점을 중심으로 운영을 시작했으나, 이중 봉천점과 도곡점은 이미 문을 닫은 상태다.

이번 가맹사업 등록 취소 결정으로 나머지 세 곳도 2027년까지 차례대로 영업을 종료한다.

운영사 이랜드리테일 관계자는 언론 인터뷰에서 “편의점 사업은 파일럿 테스트 성격이었다”며 “이미 잘 하고 있는 마트(킴스클럽) 사업에 집중하는 방향으로 내부에서 의견을 좁혔다”고 말했다.

때마침 편의점 가맹사업 등록 말소가 얼마 남지 않아 이 같은 결정을 내렸다는 설명이다.

정회하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 토막난 남녀 시신 사막서 발견… ‘코인 백만장자’ 러 부부였다

    thumbnail - 토막난 남녀 시신 사막서 발견… ‘코인 백만장자’ 러 부부였다

  2. 김정난, 침실에서 졸도…뇌출혈 의심에 엑스레이·CT 촬영

    thumbnail - 김정난, 침실에서 졸도…뇌출혈 의심에 엑스레이·CT 촬영

  3. 조세호 “선배님과의 만남, 조심스러웠다”…박미선에 사과한 까닭

    thumbnail - 조세호 “선배님과의 만남, 조심스러웠다”…박미선에 사과한 까닭

  4. 빵 한입 먹고 보니…살아있는 구더기 ‘드글드글’ 논란, 결국

    thumbnail - 빵 한입 먹고 보니…살아있는 구더기 ‘드글드글’ 논란, 결국

  5. 시아버지 카드 5000만원 긁고…며느리 “왜요? 저 힘들게 하셨잖아요”

    thumbnail - 시아버지 카드 5000만원 긁고…며느리 “왜요? 저 힘들게 하셨잖아요”

  6. ‘하루 5억’ 버는 26세 유튜버 “사우디에 ‘이것’ 만듭니다” 깜짝 정체

    thumbnail - ‘하루 5억’ 버는 26세 유튜버 “사우디에 ‘이것’ 만듭니다” 깜짝 정체
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved