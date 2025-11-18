logo
부산항에서 무슨 일이…도끼 들고 선장 침실문 두드린 선원들

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025 11 18 07:43
선상 난동 현장 검증하는 베트남인 선원. 사진 부산해양경찰서
선상 난동 현장 검증하는 베트남인 선원. 사진 부산해양경찰서


선상 난동 현장 검증. 사진 부산해양경찰서
선상 난동 현장 검증. 사진 부산해양경찰서


부산 감천항에 정박 중이던 화물선에서 동료 선원을 폭행하고 선장 침실문을 도끼로 내려치는 등 난동을 부린 베트남 국적 선원 3명이 해경에 붙잡혔다.

부산해양경찰서는 특수상해 등 혐의로 베트남 국적 선원 3명을 구속했다고 17일 밝혔다.

이들은 지난 9일 오전 부산 감천항에 정박 중이던 파나마 국적 2998t 화물선에서 동료 선원을 폭행하고 선내 기물을 파손한 혐의를 받는다.

선내 식당에서 술을 마시며 노래를 부르다 다른 선원이 “시끄럽다”며 제지하자 의자와 주먹으로 얼굴과 머리를 때리고 흉기로 협박한 것으로 조사됐다.

선장이 이들을 강제 하선시킨 뒤 선사에 보고하려 하자, 이들은 같은 날 오전 2시 40분쯤 소화용 도끼와 쇠망치를 들고 선장 침실로 찾아가 출입문을 부수려 했다. 문이 열리지 않자 다른 선원들의 침실문까지 잇달아 파손한 것으로 드러났다.

대리점의 신고를 받은 해경은 현장에 출동해 이들을 긴급체포했다. 해당 선박에는 베트남 선원 15명이 승선 중이었다.

부산해경 관계자는 “선내 질서와 통제를 무너뜨리고 선박을 장악하려는 목적이었던 만큼 살인 등 2차 범죄로 이어질 우려가 있었다”며 “항만 안전을 위협한 선원들에 대해 강력 대응하겠다”고 밝혔다.

김유민 기자
