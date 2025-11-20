“이건 뭐지?” 인공둥지 찾아온 한 쌍…멸종위기종 ‘담비’ 첫 확인 [포착]

국립공원공단 한려해상국립공원 사무소가 20일 공개한 지난 8월 경남 하동군 남해대교지구 일대에서 발견된 담비의 모습. 2025.11.20. 국립공원공단 한려해상국립공원 사무소 제공 영상 캡처

지난 8월에는 경기도 포천에 있는 광릉숲에서 생후 100일 정도의 아기 담비 두 마리가 어미 담비 뒤를 따라다니는 장면이 포착됐다. 국립수목원 광릉숲 제공 영상 캡처

국립공원공단 한려해상국립공원사무소가 경남 하동군 남해대교지구 일원에서 멸종위기야생생물 2급 ‘담비’의 서식을 최초로 확인했다고 밝혔다.20일 공원사무소에 따르면 지난 8월 경남 하동군 남해대교지구 일대 일반인 출입이 제한되는 숲에서 담비 한 쌍이 발견됐다.공원사무소가 또 다른 멸종위기종인 하늘다람쥐의 인공둥지를 관찰하기 위해 설치한 무인 센서 카메라에 담비가 우연히 포착된 것이다.영상에는 담비 두 마리가 나무 위에 설치된 인공 둥지에 접근해 내부를 호기심 어린 눈으로 살피는 모습이 생생하게 담겼다.발견된 개체는 평균 크기인 35~50㎝가량의 성체로 추정된다.공원사무소는 국립공원공단 국립공원연구소에 해당 영상과 사진 등을 보내 판독 절차를 거쳐 담비임을 확인했다.담비는 통상 2~3마리가 무리를 지어 활동하는 중형 포유류다.설치류나 소형 포유류뿐만 아니라 고라니나 멧돼지 새끼까지 사냥할 수 있어 남한 생태계의 최상위 포식자로 꼽힌다.담비는 ‘한반도 산림생태계의 우산종’으로도 불린다. 우산종이란 특정 생물을 보호하면 그 생물이 사는 서식지의 다양한 다른 생물들도 함께 보호된다는 의미다. 즉 담비가 안정적으로 살아갈 수 있는 환경은 다양한 생물들이 공존할 수 있는 건강한 생태계임을 나타낸다.김현호 한려해상국립공원사무소 해양자원과장은 “이번 영상은 한려해상국립공원에서 서식이 확인되지 않았던 담비가 국립공원 내에서 안정적으로 생활하고 있음을 보여주는 중요 자료”라며 “앞으로도 서식지 보호와 모니터링을 더욱 강화하겠다”고 전했다.앞서 지난 8월에는 경기도 포천에 있는 광릉숲에서 생후 100일 정도의 아기 담비 두 마리가 어미 담비 뒤를 따라다니는 장면이 포착된 바 있다.광릉숲과 인근에 서식하는 담비는 수컷 2마리와 이번에 새끼를 낳은 암컷 무리 외에도 주변 산림에 3~5개 무리, 모두 6~10마리의 담비가 더 존재하는 것으로 파악되고 있다.일반적으로 담비는 4월 말에서 5월 초 사이 새끼를 낳고, 생후 4~5개월이면 어미와 육안으로 구별이 어려울 만큼 성장한다. 새끼들은 어미와 함께 겨울을 나며 사냥과 생존 기술을 배우고, 이듬해 봄이면 각자의 영역을 찾아 흩어진다.이보희 기자