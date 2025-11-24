“꽁초 천지” 집에서 담배 피우다 결국 불…고양이도 실려가

담배로 가득한 스트리머의 집안 내부. 부산소방재난본부

네이버 치지직에서 활동하는 스트리머의 집에서 실내흡연으로 화재가 발생했다. 인명 피해는 없었지만, 스트리머가 키우는 고양이 두 마리가 연기를 마셔 병원에 실려가면서 반려동물 학대 논란이 일고 있다.부산광역시 소방재난본부에 따르면 지난 20일 오후 9시 44분~50분 부산 진구 범천동의 한 아파트 화장실에서 담뱃불로 추정되는 화재가 발생했다. 이 화재로 3.3㎡가 소실됐고, 스프링클러가 작동하면서 아래층까지 피해가 번져 총 289만원의 재산피해가 발생했다.화재가 발생한 곳은 스트리머 ‘얍얍(본명 김성태)’의 자택으로 확인됐다. 당시 생방송을 진행 중이던 얍얍은 갑자기 “타는 냄새가 난다”며 화면에서 사라졌고, 몇 분 뒤 정전으로 방송이 종료됐다. 얍얍은 다음날 공식 카페에 사과문을 올리고 화재 사실을 인정했다.해당 아파트 입주민이 제보한 사진에는 관리사무소가 세대 내 흡연을 삼가달라는 공지를 꾸준히 해온 흔적이 담겼다. 현장사진에서는 담배 꽁초 수백개와 쓰레기가 확인됐다. 오랜 기간 이어진 실내흡연 습관이 결국 사고로 이어진 것으로 보인다.얍얍은 “100% 제 잘못과 부주의로 벌어진 일이며 어떠한 비판도 달게 듣고 반성하겠다”며 “진행 중인 콘텐츠나 예정된 게임 대회에서는 하차할 예정이며, 당분간 자숙하며 깊이 반성하겠다”고 밝혔다.특히 이번 사건으로 얍얍이 기르는 반려묘 ‘첵스’와 ‘오즈’가 연기를 많이 마셔 병원으로 이송된 사실이 알려지면서 논란이 커지고 있다. 일부 인터넷 커뮤니티에서는 “반려동물을 키우기에는 더 부적절한 생활습관”이라는 지적이 이어지고 있다.전문가들에 따르면 고양이는 사람보다 간접흡연에 훨씬 더 민감하다. 실내 흡연은 고양이에게 니코틴 중독, 구강암, 악성 림프종, 심장·호흡기 질환 등 각종 질병을 유발할 위험이 있다.고양이는 흡연자가 내뿜는 연기뿐만 아니라 옷이나 가구, 털에 묻는 담배의 유해물질을 그대로 흡수한다. 담배에는 니코틴과 타르, 일산화탄소 등 20종이 넘는 유해물질이 들어있는데, 혀로 털을 핥는 그루밍 습관이 있는 고양이는 이런 유해물질을 직접 섭취하게 된다.따라서 고양이가 있는 가정이라면 실내에서는 완전히 금연을 하는 것이 가장 좋으며, 집 밖에서 흡연했더라도 귀가 즉시 옷을 갈아입고 머리를 감는 편이 안전하다. 얍얍은 “이번 일을 계기로 담배를 끊고 제 생활 전반을 다시 돌아보겠다”고 말했다.김유민 기자