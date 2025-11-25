“‘생선 얼마예요?’ 물으니 다짜고짜 손질”…전통시장 강매 의혹

유튜버 ‘혼자햐’ 영상 캡처

전통시장에서 사실상 ‘강매’를 당했다는 주장이 나와 논란이 커지고 있다.유튜버 ‘혼자햐’는 지난 12일 ‘요즘 전통시장 가기 싫은 이유’라는 제목의 영상을 통해 새벽 시장에서 겪은 불쾌한 경험을 전했다.그는 영상에서 “딱새우 가격을 물었더니 상인이 대꾸도 없이 봉지에 막 담기 시작했다”고 당시 상황을 설명했다.이어 “비싸서 더 둘러보고 오겠다고 하자, 상인이 죽일 듯이 째려보며 ‘왜 담게 했냐’고 소리를 질렀다”고 주장했다.비슷한 일은 다른 가게에서도 반복됐다고 한다.그는 “전어 값만 물어본 거였지 사겠다고 한 적은 없었는데, 상인은 생선을 물에서 꺼내자마자 손질에 들어갔다”며 “앞선 경험 때문에 또 소리칠까 봐 그냥 구매했다”고 주장했다.유튜버는 시장을 떠나며 “싸고 신선한 걸 떠나서, 허탈함이 밀려왔다”라는 취지로 말했다.해당 영상은 공개 직후 빠르게 공유되며 440만 조회수를 넘겼다.아울러 온라인에서는 “비슷한 일을 겪었다”는 공감이 잇따랐다.누리꾼들은 “젊은 세대가 전통시장을 외면하는 게 아니라, 시장이 스스로 손님을 내쫓는 것”이라며 고성을 지르거나 반말하는 상인들을 만났다는 경험담을 공유했다.이와 함께 바가지요금, 저울 눈속임, 상한 상품 판매, 현금 결제 강요 등 전통시장의 고질적 문제를 지적하는 의견도 적지 않았다.권윤희 기자