오래 충전하다간 ‘펑’…일부 중국산 ‘보조배터리’ 사용 주의해야

한국소비자원 조사 결과, 과충전 시 보호회로 부품이 손상되는 중국산 리튬 이온 보조배터리 4개 제품이 확인됐다. 왼쪽 위부터 시계방향으로 로랜텍, 리큐엠, 디엘티테크코리아·아이콘스, 명성 제품. 한국소비자원 제공

시중에 유통 중인 중국산 리튬 이온 보조배터리 중 일부 제품이 과충전 시 폭발과 발화 등으로 이어질 가능성이 있는 것으로 나타났다.2일 한국소비자원에 따르면 온라인 플랫폼에서 노출 빈도가 높은 리튬 이온 보조배터리 12개 제품 중 4개 제품이 배터리의 한계를 초과해 과충전할 때 보호회로 부품이 손상되는 것으로 조사됐다.보호회로는 과충전, 고온 등으로부터 배터리를 보호·제어하는 장치다. 이 부품이 손상되면 보조배터리는 보호 기능이 상실돼 폭발, 발화 등의 위험이 커진다.조사에 따르면 보호회로 부품이 손상된 4개 제품은 모두 중국에서 제조됐다.제품명은 ▲로랜텍의 ‘대용량 콰트로 4포트 LCD 잔량표시 고속충전 보조배터리’(BPR-02) ▲리큐엠의 ‘20000mAh 잔량표시 고속충전 대용량 보조배터리’(QP2000C1) ▲명성의 ‘22.5W 고속충전 보조배터리’(VA-122) ▲디엘티테크코리아·아이콘스의 ‘CS 도킹형 보조배터리 클로버 춘식이(TYPE C)’(CSPB-002C) 등이다.소비자원은 과충전 안전기준에 미흡한 제품을 수입·판매한 사업자에게 판매중단 등을 권고했다.이에 로랜텍, 아이콘스는 해당 제조연월 제품에 대해 판매 중단 및 소비자 요청 시 교환·환불할 계획이라고 밝혔다.반면 리큐엠, 명성은 답변을 내놓지 않았다.소비자원은 “보조배터리 충전 시 제품 설명서 등에 안내된 정격 충전기를 사용하고, 충전 완료 후 신속하게 전원을 분리해야 한다”고 당부했다.최종범 인턴기자