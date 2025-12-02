logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

오래 충전하다간 ‘펑’…일부 중국산 ‘보조배터리’ 사용 주의해야

최종범 인턴기자
입력 2025 12 02 17:10 수정 2025 12 02 17:10
기사 소리로 듣기
다시듣기
한국소비자원 조사 결과, 과충전 시 보호회로 부품이 손상되는 중국산 리튬 이온 보조배터리 4개 제품이 확인됐다. 왼쪽 위부터 시계방향으로 로랜텍, 리큐엠, 디엘티테크코리아·아이콘스, 명성 제품. 한국소비자원 제공
한국소비자원 조사 결과, 과충전 시 보호회로 부품이 손상되는 중국산 리튬 이온 보조배터리 4개 제품이 확인됐다. 왼쪽 위부터 시계방향으로 로랜텍, 리큐엠, 디엘티테크코리아·아이콘스, 명성 제품. 한국소비자원 제공


시중에 유통 중인 중국산 리튬 이온 보조배터리 중 일부 제품이 과충전 시 폭발과 발화 등으로 이어질 가능성이 있는 것으로 나타났다.

2일 한국소비자원에 따르면 온라인 플랫폼에서 노출 빈도가 높은 리튬 이온 보조배터리 12개 제품 중 4개 제품이 배터리의 한계를 초과해 과충전할 때 보호회로 부품이 손상되는 것으로 조사됐다.

보호회로는 과충전, 고온 등으로부터 배터리를 보호·제어하는 장치다. 이 부품이 손상되면 보조배터리는 보호 기능이 상실돼 폭발, 발화 등의 위험이 커진다.

조사에 따르면 보호회로 부품이 손상된 4개 제품은 모두 중국에서 제조됐다.

제품명은 ▲로랜텍의 ‘대용량 콰트로 4포트 LCD 잔량표시 고속충전 보조배터리’(BPR-02) ▲리큐엠의 ‘20000mAh 잔량표시 고속충전 대용량 보조배터리’(QP2000C1) ▲명성의 ‘22.5W 고속충전 보조배터리’(VA-122) ▲디엘티테크코리아·아이콘스의 ‘CS 도킹형 보조배터리 클로버 춘식이(TYPE C)’(CSPB-002C) 등이다.

123
123


소비자원은 과충전 안전기준에 미흡한 제품을 수입·판매한 사업자에게 판매중단 등을 권고했다.

이에 로랜텍, 아이콘스는 해당 제조연월 제품에 대해 판매 중단 및 소비자 요청 시 교환·환불할 계획이라고 밝혔다.

반면 리큐엠, 명성은 답변을 내놓지 않았다.

소비자원은 “보조배터리 충전 시 제품 설명서 등에 안내된 정격 충전기를 사용하고, 충전 완료 후 신속하게 전원을 분리해야 한다”고 당부했다.

최종범 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

    thumbnail - 집 리모델링하다 추락…넷플릭스 출연 유명 배우 사망 ‘충격’

  2. “걱정과 응원 감사” 장윤정, 도경완과 각자의 길…활동 넓힌다

    thumbnail - “걱정과 응원 감사” 장윤정, 도경완과 각자의 길…활동 넓힌다

  3. ‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”

    thumbnail - ‘응팔’ 10주년, 류준열 안 보인다 했더니…“여기 있네”

  4. 이봉원, 박미선 ‘유방암 투병’ 고백 뒤 함께 찍은 사진

    thumbnail - 이봉원, 박미선 ‘유방암 투병’ 고백 뒤 함께 찍은 사진

  5. “10일 넘게 주사 맞고 살아나”…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니

    thumbnail - “10일 넘게 주사 맞고 살아나”…홍석천, 장사 그만둔 진짜 이유 보니

  6. 쿠팡 대표 “퇴사자는 中 개발자…개인정보 유출도 사실”

    thumbnail - 쿠팡 대표 “퇴사자는 中 개발자…개인정보 유출도 사실”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved