[속보] 트럼프 “이란 하메네이 사망” 발표…“전세계 위한 정의”

“이란 고위 지도부 공습으로 상당수 사망”

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 이란 공격 개시를 발표하고 있다. 트루스소셜 캡처

이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이. AFP 연합뉴스

28일 이란 수도 테헤란에서 미국과 이스라엘의 공격으로 화염이 피어오르고 있다. 테헤란 AP 연합뉴스

28일 이란 수도 테헤란 등지에서 미국과 이스라엘의 합동 공격으로 폭발 연기가 피어오르고 있다. AFP 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 최고 지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망했다고 28일(현지시간) 공식 발표했다.트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “역사상 가장 사악한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다”며 “이는 이란 국민뿐만 아니라 모든 위대한 미국인들, 그리고 전 세계 여러 나라 사람들을 위한 정의”라고 밝혔다.앞서 트럼프 대통령은 이날 NBC뉴스와 전화 인터뷰에서 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 공습으로 사망했다는 보도에 대해 “맞는 얘기(correct story)라고 생각한다”고 밝혔다.또한 “오늘 공습에서 상당한 수의 지도부가 이란에서 사망했다. 나는 두 명 정도를 말하는 게 아니다”라며 피해 규모가 소수가 아님을 강조했지만 구체적인 숫자는 밝히지 않았다.이어 “이란 고위 지도부의 대부분이 사라졌다”라면서 “모든 결정을 내리는 사람들, 그들 대부분이 사라졌다”라고 주장했다.그는 ‘하메네이의 상태를 언제 공식적으로 확인하느냐’는 질문에 “여러 사람과 얘기를 나눴고, 우리는 상당히 확신하고 있다”며 “우리는 그것이 맞는 얘기라고 생각한다”고 답했다.그러면서 하메네이에 대해 “많은 사람을 죽였고, 한 나라를 파괴했다”고 비판했다.이란 차기 지도부 구성에 대한 질문에는 “우리에겐 매우 좋은 구상이 있다”고 전했다.앞서 미국 정치 전문 매체 액시오스는 “미국 주재 이스라엘 대사가 미국 관리들에게 하메네이가 미국과 이스라엘의 대규모 합동 군사 작전의 일환으로 감행된 공습으로 사망했다고 공식 전달했다”고 보도했다.액시오스는 이스라엘 당국자가 하메네이가 사망했고 파괴된 관저에서 시신이 수습됐다고 확인해줬다고 밝히기도 했다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 같은 날 대국민 연설에서 “폭군 하메네이가 더 이상 존재하지 않는다는 많은 징후가 있다”고 말했다.이스라엘 민영 방송 채널12는 네타냐후 총리 대국민 연설 이후 “네타냐후 총리와 트럼프 대통령이 테헤란 관저에서 이란 당국에 의해 수습된 하메네이의 시신 사진을 확인했다”고 보도했다.다만 미국 정보당국이 현재까지 하메네이의 소재나 신변에 대한 구체적 정보를 확보했다는 보도는 확인하지 못했다고 NBC는 밝혔다.이란 당국은 이같은 사망설 보도에 “적의 심리전”이라고 부인했다.이란 국영 통신사 IRNA 통신과 반관영 타스님 통신은 “하메네이가 단호하고 굳건하게 현장을 지휘하고 있다”고 보도하며 사망설을 일축했다.IRNA 통신에 따르면 최고지도자 사무실의 홍보 책임자인 메르다드 세예드 메흐디는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “우리 군인들의 강력한 공격에 큰 피해를 본 미국과 시온주의자 적(이스라엘)이 심리전을 펼치고 있는 것을 경계하라”고 밝혔다.이스라엘은 28일 오전 9시 30분쯤 F-35 스텔스 전투기 등을 이용해 이란에 대한 공습을 단행했다. 미국도 이날 오전 1시쯤 토마호크 순항 미사일과 F-35 전투기 등을 투입해 이란을 공습했다.트럼프 대통령은 이날 이란을 공습한 이후 소셜미디어에 올린 영상에서 “미군은 이란에서 대규모 전투 작전을 방금 개시했다”며 “우리는 이란의 미사일을 파괴하고 미사일 산업을 완전히 궤멸시키고, 해군을 전멸시킬 것”이라고 선언했다.이스라엘 방위군(IDF) 관계자는 같은 날 “이란의 정치·안보 수뇌부가 모여 있던 테헤란 내 복수의 지점을 타격했다”고 말했다. IDF는 “전투기 200대가 500개 이란 목표물에 폭탄 수백발을 투하했다. 목표물에는 방공망과 미사일 발사대도 포함돼 있다”며 “이는 공군 역사상 가장 대규모 공습”이라고 밝혔다.이보희 기자