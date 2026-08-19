“출장 메이크업 해주세요” 집 갔다가 성폭행…‘당근알바’ 주의보

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중고거래 플랫폼 ‘당근’을 통해 방문 메이크업 아르바이트생을 자신의 집으로 유인해 성폭행한 혐의를 받는 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.19일 경찰에 따르면 서울 관악경찰서는 강간 등 혐의로 30대 남성 A씨를 입건해 조사하고 있다.A씨는 지난 2일 당근의 아르바이트 구인 서비스 ‘당근알바’에 “프로필 촬영을 위해 출장 메이크업을 해줄 사람을 구한다”는 내용의 글을 올렸다.해당 글을 보고 지원한 B씨가 A씨의 집을 방문하자 A씨는 일방적으로 신체 접촉을 한 것으로 조사됐다. 또 B씨가 거부 의사를 밝혔는데도 B씨를 성폭행한 혐의를 받는다.이후 집에서 빠져나온 B씨가 경찰에 신고하면서 수사가 시작됐다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.당근에 따르면 지난해 당근알바를 통한 아르바이트 지원 횟수는 5000만회를 넘어섰다. 이용자가 늘어난 가운데 최근 당근알바를 악용한 범죄도 잇따르고 있다.지난 6월 경기 남양주에서는 청소 아르바이트를 하겠다고 속여 여성의 집에 들어간 뒤 흉기로 위협한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.지난 5일에는 서울 노원구에서 가사도우미 의뢰를 받은 20대 남성이 의뢰인의 집에서 금품을 훔치다 적발돼 입건됐다.구인자가 지원자를 범죄 대상으로 삼는 경우뿐 아니라 지원자가 아르바이트를 빌미로 의뢰인의 집에 접근해 범행을 저지르는 사례까지 발생하면서 개인 주거지를 방문하는 형태의 아르바이트 이용에 각별한 주의가 요구된다.김유민 기자