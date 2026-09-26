“1시간 만에 다 뜯어갔다”…초 6학년생이 엘리베이터에 붙인 ‘이것’, 이웃들 마음 녹였다 [사연잇슈]

직접 뜬 알록달록 키링 이웃들에게 나눈 초등생

추석을 앞두고 한 초등학교 6학년 학생이 아파트 이웃들에게 직접 만든 손뜨개 키링을 선물해 훈훈함을 전하고 있다. 스레드(@jenithhan) 캡처

추석을 앞두고 한 초등학교 6학년 학생이 아파트 이웃들에게 직접 만든 손뜨개 키링을 선물해 훈훈함을 전하고 있다. 인스타그램(@beeya1103) 캡처

추석을 앞두고 한 초등학교 6학년 학생이 아파트 이웃들에게 직접 만든 손뜨개 키링을 선물해 훈훈함을 전하고 있다.24일 소셜미디어(SNS) 스레드에는 한 아파트 엘리베이터에 붙은 손편지 사진이 올라와 관심을 모았다.사진 속 편지에는 자신을 최근 이사 온 초등학교 6학년 학생이라고 소개하며 이웃들에게 추석 선물을 준비했다는 내용이 담겼다.글쓴이는 “제 취미가 뜨개질이라 함께 사는 이웃분들께 나눠드리고 싶어서 더 예쁘게 만들어봤다”면서 “가져가고 싶으신 분들은 1개씩만 가지고 가세요. 제 선물이에요”라고 전했다. 이어 “즐겁고 행복한 추석 연휴 보내세요”라고 인사했다.편지 아래에는 알록달록한 손뜨개 키링들이 가지런히 붙어 있었다. 특히 “정말 마음에 든다면 2개까지 가능”, “다음에 또 만들어 드릴 수 있으니 욕심부리지 말아요”라는 재치 있는 당부도 눈길을 끌었다.게시글 작성자는 “엘리베이터를 탔는데 이런 게 있었다”며 “세상에, 이렇게나 마음이 예쁘다. 저도 하나 겟(get)했다”고 전했다.사연을 접한 누리꾼들은 “마음도 작품도 참 예쁘다”, “가족들이 사랑으로 잘 키운 것 같다”, “정성껏 만든 선물과 편지 모두 감동적이다”, “혐오가 가득한 세상에서 이런 글 보면 너무 힐링된다”라며 감동을 표했다.해당 사진이 확산되며 손편지의 주인공이 밝혀졌다. 인스타그램에서 7만 3000여명의 팔로워를 거느린 인플루언서 비야(이슬비)의 딸이었다.비야는 지난 24일 릴스 영상을 통해 딸이 손뜨개 키링을 직접 만드는 모습을 공개했다. 그는 영상에서 “몇 주 전부터 준비했다. 밤마다 사부작사부작 얼마나 정성스럽게 준비했는지 모른다”고 전했다. 영상에는 딸이 키링을 하나하나 만들고 엘리베이터에 붙이는 모습이 담겼다. 키링은 한 시간 만에 모두 사라졌고 딸은 행복한 미소를 지었다.그는 딸의 행동이 화제가 된 것에 대해 “다들 칭찬해 주셔서 감사하다. 눈물 나게 고맙다”는 소감을 전했다.이보희 기자