김구라 “‘골프 유튜브’로 월 4000만원 벌었다”…상위 1% 유튜버 수익은 무려 [이슈픽]

방송인 김구라가 과거 유튜브 채널로 발생한 수익을 공개했다. 유튜브 채널 ‘그리구라’

방송인 김구라가 과거 유튜브 채널로 발생한 수익을 공개해 화제다.지난 25일 유튜브 채널 ‘그리구라’에는 ‘부동산 사장님 밥 사줬더니 대박 난 개그맨?’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당영상에는 코미디언 미키광수가 게스트로 출연해 다양한 주제로 이야기를 나눴다.미키광수는 자신의 유튜브 채널에 대해 “개인 채널이 있고, 토크쇼 형태의 채널을 운영하고 있다”며 “일정이 바쁘면 (편집을) 맡길 때도 있지만, 주로 직접 편집한다”고 밝혔다.이어 “제 채널은 시청 시간도 길고 충성도가 있어서 같은 10만 뷰가 나와도 다른 채널의 10만 뷰와는 조금 다르더라”면서 “유튜브 수익만 해도 한 달에 1000만원 이상 찍었다”고 설명했다.그러자 김구라는 2020년부터 운영한 골프 유튜브 채널 ‘김구라의 뻐꾸기 골프 TV’의 수익을 공개했다. 그는 “뻐꾸기 골프도 수익이 많이 나올 때는 3000만원~4000만원이 나왔다”고 말해 놀라움을 안겼다. 해당 채널은 구독자 37만명을 보유하고 있다.이를 듣던 김인만 소장이 “그럼 유튜브만 해도 되겠다”고 하자, 미키광수는 “그러기는 쉽지 않은 게 아이디어도 점점 고갈되고, 밤새 편집하다 보면 지친다”며 유튜브 운영 고충을 토로했다.유튜버 같은 1인 미디어 콘텐츠 시장이 커지면서 해당 시장에 종사하는 1인 사업자의 수입은 연 7000만원을 넘어선 것으로 확인됐다. 특히 상위 1%는 평균 13억원에 달하는 수입을 올린 것으로 나타났다.박성훈 국민의힘 의원이 국세청으로부터 제출받은 ‘2020~2024년 귀속분 1인 미디어 창작자 수입 현황’ 자료에 따르면 2024년 종합소득세를 신고한 유튜버는 3만 4806명이다. 이들의 총수입 금액은 2조 4714억원으로, 1인당 평균 7100만원 수준이다.2024년 종합소득금액 기준 상위 1%는 348명이었다. 이들은 총 4501억원을 벌어 한 사람당 평균 수입이 12억 9339만원이었다. 상위 1%의 평균 수입은 2020년 7억 8085만원에서 70%나 뛰었다.상위 10%는 3480명이 총 1조 1589억원의 수입을 신고해, 1인당 평균 3억 3302만원꼴이었다.반면 하위 50%는 1만 7404명이고 총수입은 4286억원으로, 1인당 평균 수입은 2463만원에 그쳐 소득 양극화가 두드러졌다.김민지 기자