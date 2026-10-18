“한국 치안 어쩌다 이 지경” 충격 영상…용의자 카자흐스탄인 붙잡혔다

경기도 이천에서 한 차량이 다른 차량을 가로막고 위협하는 사건이 발생했다. 블랙박스 영상에는 당시 상황이 담겼다. 유튜브채널 한문철TV

경기도 이천에서 한 차량이 다른 차량을 가로막고 위협하는 사건이 발생했다. 블랙박스 영상에는 당시 상황이 담겼다. 유튜브채널 한문철TV

경기 이천의 한적한 도로에서 차량을 가로막고 운전자를 위협한 외국인 일당 중 1명이 경찰에 붙잡혔다.경기남부경찰청 광역수사단과 이천경찰서는 특수협박 및 재물손괴 등 혐의로 카자흐스탄 국적의 일용직 노동자 A(21)씨를 긴급체포해 구속영장을 신청할 예정이라고 17일 밝혔다.A씨는 지인인 같은 국적의 B(25)씨와 함께 지난 7월 29일 오후 11시 40분쯤 이천시 마장면 해월리의 한 도로에서 30대 남성과 동승자가 탄 승용차를 차로 쫓아와 가로막고, 차량 전면부를 향해 발길질하는 등 위협을 가한 혐의를 받는다.당시 피해 차량 블랙박스에 찍힌 용의 차량의 번호판은 육안이나 국립과학수사연구원 감정으로도 식별이 불가능했으나, 지난달 재수사에 착수한 경찰은 경기남부청 과학수사대의 정밀 분석을 통해 번호판 숫자를 일부 복원하는 데 성공했다.경찰은 복원된 일부 번호와 차종을 조합해 후보 차량을 압축한 뒤 탐문 수사를 벌여 용의 차량 번호를 최종 특정했다.이어 외국인들이 국내 체류 중 차량을 거래할 때 주로 이용하는 소셜미디어(SNS) 계정들을 추적했고, 해당 용의 차량의 판매 게시글과 연락처를 확보했다.경찰은 전화번호 실사용자의 생활 반경 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 A씨의 신원을 특정하고 사흘간 동선을 뒤쫓은 끝에 전날 오후 8시 25분쯤 안성시 인근의 한 다세대주택에서 지인들과 저녁 식사를 하던 A씨를 검거했다. 범행에 사용된 차량도 압수했다.A씨는 경찰 조사에서 “사건 당일 다른 외국인에게 차를 팔려다 거래가 성사되지 않아 돌아가는 길이었는데, 피해 차량을 거래 상대방의 차로 오인해 쫓아갔다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.함께 범행한 공범 B씨는 별건의 출입국관리법 위반(불법체류) 혐의로 적발돼 이달 초 이미 강제 추방된 것으로 확인됐다.이 사건은 지난달 18일 유튜브 채널 ‘한문철 TV’를 통해 알려졌다. 영상에는 제보자의 차량이 갓길에 역방향으로 정차해 있다가 출발하자, 맞은편 차량이 방향을 돌려 뒤따르는 모습이 담겼다.제보자는 상대 차량이 먼저 지나가도록 길을 비켜 줬지만 상대 차량은 제보자의 차량 옆에 멈춰 섰다. 이어 탑승자 2명이 차에서 내리더니 제보자의 차량 쪽으로 달려들었고, 위협을 느낀 제보자는 곧바로 차를 움직여 현장을 벗어났다.제보자는 당시 상황에 대해 “신원 불명의 외국인 2명이 창문을 내려 무언가 말하다가 갑자기 씩 웃으며 제 차량을 가로막고 뛰어나왔다”며 “가해 차량 운전자는 뛰어와 차량 보닛 부분을 발로 차고 동승자 외국인은 한 손엔 무언가 흉기를 들고 내려찍으려는 듯이 다가왔었다”고 주장했다. 다만 영상만으로 상대방의 국적이나 손에 든 물체가 흉기였는지는 확인되지 않는다.해당 영상이 화제가 되자 나경원 국민의힘 의원은 “우리나라 치안이 어쩌다 이 지경이 되었나”라고 한탄하며 “당장 가용할 수 있는 모든 수사력을 동원하고, 전국 수배를 내려서라도 반드시 범인들을 잡아 엄벌해야 한다. 국민의 생명과 안전을 지키지 못하는 공권력은 존재할 이유가 없다”고 지적했다.논란이 일자 같은 달 21일 경기남부청과 이천서는 수사를 재개해 합동 추적을 벌여 왔다.경찰은 A씨에 대한 구속영장이 발부되는 대로 정확한 범행 경위와 여죄 등을 추가 조사하는 한편, 이미 출국한 공범 B씨에 대해서는 적색수배 등 국제사법공조 절차를 밟는 방안을 검토 중이다.김민지 기자