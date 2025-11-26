“랍스터가 사라졌어요” 프린팅 녹은 접시 논란…써브웨이 “식약처 인증 제품”

써브웨이 측 “제품 증정 중단…즉각 품질검사 의뢰”

써브웨이가 증정한 접시의 프린팅이 음식에 묻어나거나 벗겨진다는 후기가 올라왔다. SNS 캡처

샌드위치 프랜차이즈 브랜드 써브웨이가 최근 논란이 된 신메뉴 굿즈 품질과 관련해 식품의약품안전처 인증을 받은 제품이라고 전했다.써브웨이는 26일 논란이 된 접시에 대해 “식약처 식품 안전 검사를 모두 통과한 제품”이라며 “다만 고객 안전과 품질을 최우선으로 하기 때문에 해당 현상 확인 즉시 제품 증정을 선제적으로 중단했다”고 밝혔다.이어 “일부 소비자 문의로 문제를 인지한 후 즉시 품질검사를 의뢰했다”면서 “원인 규명 및 추가 안전성 검토를 진행 중에 있다”고 덧붙였다.앞서 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 써브웨이가 겨울 신메뉴 ‘랍스터 샌드위치 컬렉션’ 구매 고객에 선착순으로 증정한 접시 품질이 불량이라는 글들이 올라왔다. 해당 메뉴 가격은 1만 7900원이다.X의 한 이용자는 “써브웨이 랍스터 접시에 뭐 먹지 마라. 잉크 벗겨진다. 설거지 하고 보니 랍스터가 완전히 지워졌다”면서 “지워진 모양을 보면 물리적으로 지워진 것이 아니라 녹아내린 것처럼 사라지고 있다”는 글과 함께 인증샷을 게시했다.프린팅 잉크가 음식물 위로 떠 다니는 모습이 담긴 사진을 본 네티즌들은 경악했다.또 다른 이용자는 “접시에 피자를 담고 핫소스를 뿌렸더니 프린팅이 지워졌다. 너무한 것 아닌가”라며 불만을 터뜨렸다.이에 써브웨이는 굿즈 증정을 중단하고 사실 관계 파악에 나섰다. 다만 이미 증정된 제품을 회수하는 조치는 취하지 않은 것으로 전해졌다.이보희 기자