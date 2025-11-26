logo
“랍스터가 사라졌어요” 프린팅 녹은 접시 논란…써브웨이 “식약처 인증 제품”

이보희 기자
입력 2025 11 26 21:44 수정 2025 11 26 21:44
써브웨이 측 “제품 증정 중단…즉각 품질검사 의뢰”

써브웨이가 증정한 접시의 프린팅이 음식에 묻어나거나 벗겨진다는 후기가 올라왔다. SNS 캡처
써브웨이가 증정한 접시의 프린팅이 음식에 묻어나거나 벗겨진다는 후기가 올라왔다. SNS 캡처


샌드위치 프랜차이즈 브랜드 써브웨이가 최근 논란이 된 신메뉴 굿즈 품질과 관련해 식품의약품안전처 인증을 받은 제품이라고 전했다.

써브웨이는 26일 논란이 된 접시에 대해 “식약처 식품 안전 검사를 모두 통과한 제품”이라며 “다만 고객 안전과 품질을 최우선으로 하기 때문에 해당 현상 확인 즉시 제품 증정을 선제적으로 중단했다”고 밝혔다.

이어 “일부 소비자 문의로 문제를 인지한 후 즉시 품질검사를 의뢰했다”면서 “원인 규명 및 추가 안전성 검토를 진행 중에 있다”고 덧붙였다.

앞서 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 써브웨이가 겨울 신메뉴 ‘랍스터 샌드위치 컬렉션’ 구매 고객에 선착순으로 증정한 접시 품질이 불량이라는 글들이 올라왔다. 해당 메뉴 가격은 1만 7900원이다.

X의 한 이용자는 “써브웨이 랍스터 접시에 뭐 먹지 마라. 잉크 벗겨진다. 설거지 하고 보니 랍스터가 완전히 지워졌다”면서 “지워진 모양을 보면 물리적으로 지워진 것이 아니라 녹아내린 것처럼 사라지고 있다”는 글과 함께 인증샷을 게시했다.

써브웨이가 증정한 접시의 프린팅이 음식에 묻어나거나 벗겨진다는 후기가 올라왔다. SNS 캡처
써브웨이가 증정한 접시의 프린팅이 음식에 묻어나거나 벗겨진다는 후기가 올라왔다. SNS 캡처


프린팅 잉크가 음식물 위로 떠 다니는 모습이 담긴 사진을 본 네티즌들은 경악했다.

또 다른 이용자는 “접시에 피자를 담고 핫소스를 뿌렸더니 프린팅이 지워졌다. 너무한 것 아닌가”라며 불만을 터뜨렸다.

이에 써브웨이는 굿즈 증정을 중단하고 사실 관계 파악에 나섰다. 다만 이미 증정된 제품을 회수하는 조치는 취하지 않은 것으로 전해졌다.

이보희 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
