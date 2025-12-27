logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“함께 살던 외할머니 둔기로 살해”…충주 아파트서 30대 긴급체포

이보희 기자
입력 2025 12 27 14:24 수정 2025 12 27 15:48
기사 소리로 듣기
다시듣기
경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


충북 충주에서 함께 지내던 외할머니를 살해한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

27일 충북 충주경찰서는 외조모를 살해한 혐의(존속살해)로 30대 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 전날인 26일 오전 충주시 교현동의 한 아파트에서 함께 살던 외조모 80대 B씨를 둔기로 살해한 혐의를 받는다.

그는 당일 오후 8시 40분쯤 경찰에 직접 신고했다. 경찰은 시신의 상태로 미뤄 A씨가 당일 오전 B씨를 살해한 것으로 추정하고 있다.

A씨는 정신질환이 있는 것으로 조사됐다. 경찰 조사에서 정확한 범행 동기에 대해서 말하지 않고 있는 것으로 전해졌다.

A씨는 B씨와 해당 아파트에서 단둘이 거주해 온 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
A씨가 경찰에 붙잡힌 혐의는 무엇인가?
TodayBest

  1. ‘혼전임신’ 곽튜브, 아내와 별거 고백… 전현무 반응은

    thumbnail - ‘혼전임신’ 곽튜브, 아내와 별거 고백… 전현무 반응은

  2. “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

    thumbnail - “흔한 ‘이 약’ 먹었더니 가슴 자랐다”…76세男 겪은 ‘충격’ 부작용

  3. 딸 안고 반신욕하다 ‘쿨쿨’ 잠든 30대 아빠, 20개월 아기 사망 ‘충격’…美 ‘아동방임

    thumbnail - 딸 안고 반신욕하다 ‘쿨쿨’ 잠든 30대 아빠, 20개월 아기 사망 ‘충격’…美 ‘아동방임

  4. “함께 살던 외할머니 둔기로 살해”…충주 아파트서 30대 긴급체포

    thumbnail - “함께 살던 외할머니 둔기로 살해”…충주 아파트서 30대 긴급체포

  5. “대기 5시간? 2만원 주면 줄 안 서”…성심당 ‘임산부 프리패스’ 돈 주고 산다

    thumbnail - “대기 5시간? 2만원 주면 줄 안 서”…성심당 ‘임산부 프리패스’ 돈 주고 산다

  6. 한지민, 이서진 향해 “그렇게 살지마…취미로 방송하냐”

    thumbnail - 한지민, 이서진 향해 “그렇게 살지마…취미로 방송하냐”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved