前동거녀 집 찾아가 “죽겠다” 흉기 위협한 20대 남성…불구속 입건

경찰 자료 이미지. 서울신문DB

전 동거녀 앞에서 흉기를 들고 자해하겠다며 위협한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.청주 상당경찰서는 17일 특수협박 혐의로 20대 남성 A씨를 불구속 입건했다고 밝혔다.A씨는 전날 오후 10시 10분쯤 청주시 상당구 용암동의 전 동거녀 B(20대)씨 집 앞에서 귀가하던 B씨에게 흉기를 들고 ‘스스로 목숨을 끊겠다’는 취지로 위협한 혐의를 받는다.A씨는 술에 취한 채 B씨 집을 찾아갔고, 알고 있던 현관 비밀번호로 들어간 뒤 흉기를 가지고 나온 것으로 조사됐다.B씨 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.경찰 조사에서 A씨는 헤어진 B씨가 연락을 받지 않자 홧김에 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 가정폭력처벌법상 접근금지·연락 금지(1~3호)와 유치(5호) 임시조치를 신청했다. 다만 법원은 1~3호만 받아들이고 유치는 기각했다.경찰은 이날 A씨를 석방하기 전 B씨에 대한 안전조치를 진행했다. A씨가 접근금지 등을 어기면 구속영장을 신청할 계획이다.윤예림 기자