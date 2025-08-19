“눈앞에서 식탁 날아가”…유튜버 먹방 촬영 중 차량 ‘쾅’[포착]

차량 충격 순간 모습 생생히 담겨

유튜버들 경미한 부상…“살아있음에 감사”

미국의 유튜버들이 먹방 콘텐츠 촬영 중 SUV 차량이 레스토랑에 돌진해 부상을 당한 가운데 이 장면이 이들이 촬영 중인 카메라에 생생하게 포착됐다. 니나 언레이티드 X 캡처(@NinaUnrated)

식당 SUV 돌진 사고로 인해 얼굴 등에 부상을 당한 유튜버 니나 언레이티드. 인스타그램(@NINAUNRATED) 캡처

미국의 유튜버들이 먹방 콘텐츠 촬영 중 SUV 차량이 레스토랑에 돌진해 부상을 당한 가운데, 이러한 장면이 이들이 촬영 중인 카메라에 생생하게 포착됐다.19일(현지시간) 힌두스탄 타임스 등 다수 외신에 따르면 유튜버 니나 언레이티드와 패트릭 블랙우드가 촬영 중이던 레스토랑에 SUV 차량이 돌진하는 사고가 발생했다.음식 리뷰 크리에이터인 이들은 미국 텍사스 타일러에 위치한 한 이탈리아 레스토랑에서 음식을 먹으며 촬영을 하고 있었다.니나와 패트릭이 샌드위치를 한 입 베어물었을 때 갑자기 한 차량이 이들 자리로 돌진해 식탁을 밀어버렸다.이에 레스토랑의 유리창이 산산조각 나고 파편이 날아가는 모습이 이들이 촬영 중인 카메라에 고스란히 담겼다.바로 창가에 앉아있던 패트릭은 깨진 유리조각에 여러군데 베였고, 니나 역시 날아온 유리 파편에 얼굴 등 부상을 입었다.니나는 18일 소셜미디어 X에 “내일은 없을 수도 있다(Tomorrow Is NOT Promised)”는 글과 함께 해당 영상을 공유했다.또한 인스타그램에도 “텍사스 휴스턴의 식당에서 먹방 촬영 중 SUV 차량이 충돌해 유리벽을 뚫었다”며 “살아있음에 감사할 따름”이라는 글과 함께 유리 파편으로 인해 부상 당한 사진을 공개했다.사진에는 유리 파편으로 인해 얼굴과 손 등에 피를 흘리며 병원에서 치료를 받고 있는 니나의 모습들이 담겼다.그는 “내가 맛있는 연어 샌드위치를 베어물었을 때 차량이 우리 옆을 강타했다. 하지만 우리는 살아남았다”고 전했다.이어 “이 경험으로 내 인생에서 뭐가 중요한지 생각하게 됐다”며 “미워하고 분노하기에는 인생은 너무 짧다. 놓아주고 용서하고 주변 사람들을 소중하게 여기라. 이게 우리의 마지막 식사가 될 수도 있다”고 조언했다.이보희 기자