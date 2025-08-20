3년째 혼수상태 빠진 공주…“의료기기에 의존해 버텨” 무슨 병이길래

태국 공주, 2022년 쓰러져…아직 의식불명

왕실 “신장기능 악화…항생제·투석 치료”

2022년 12월 마이코플라스마 폐렴에 의한 심장질환으로 의식 불명에 빠져 치료받고 있는 바즈라키티야바 마히돌 태국 공주. 공주는 유엔 마약범죄사무소(UNODC) 친선대사 등으로 활동했다. 자료 : UNODC 홈페이지

2019년 5월 6일 태국 방콕에서 열린 마하 와치랄롱꼰 태국 국왕(오른쪽 두번째)의 즉위식에서 바즈라키티야바 마히돌 공주(왼쪽 두번째)가 참석자들을 향해 손을 흔들고 있다. AFP 연합뉴스 자료사진

지난 2022년 12월 의식불명에 빠진 태국 공주가 3년이 넘도록 혼수상태로 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.20일(현지시간) 미국 매체 피플지 등에 따르면 태국 왕실은 최근 발표한 성명을 통해 “병원 치료를 받고 있는 바즈라키티야바 마히돌 공주가 지난 9일 혈류에서 심각한 감염으로 인한 합병증이 발생했다”고 밝혔다.왕실은 공주의 신장 기능이 악화되고 있으며, 혈압을 안정적으로 유지하기 위해 항생제 투여와 투석 등 광범위한 집중 치료를 받고 있다고 전했다. 그러면서 “공주의 폐와 신장은 의료기기와 약물에 의존해 기능하고 있다”고 설명했다.1978년생으로 ‘바(Bha) 공주’로 불리는 바즈라키티야바 공주는 태국 짜끄리 왕조 제10대 국왕인 마하 와치랄롱꼰 국왕(라마 10세)과 첫 번째 아내인 소암사왈리 키티야카라 공주와의 사이에서 얻은 첫째 자녀다.2005년 미국 코넬대에서 법학박사 학위를 취득했으며 주 오스트리아 태국 대사와 유엔(UN) 범죄예방·형사사법위원회 태국 대사, 유엔 마약범죄사무소(UNODC) 친선대사 등으로 활동했다. 올해 73세인 국왕이 아직 후계자를 정하지 않은 가운데, 남성 국왕의 계보가 이어져온 태국에서 공주는 국왕의 가장 유력한 후계자로 여겨져왔다.그러던 공주는 지난 2022년 12월 자신의 반려견을 데리고 산책을 하던 도중 쓰러졌고, 이후 방콕의 쭐랄롱꼰 적십자 병원에서 치료를 받고 있다. 왕실은 공주가 마이코플라스마균에 감염돼 심각한 부정맥을 겪었다고 발표했다.왕실은 공주가 쓰러진 뒤 네 차례 성명을 발표한 이후 3년간 공주의 병세에 침묵을 지켜오다 이번에 이례적으로 공주의 소식을 전했다. 외신들은 공주가 의식불명에 빠진 뒤 여러 주요 장기에 손상이 있었을 가능성이 크며, 다시 회복해 이전처럼 활동하기 어려울 것이라는 추측을 내놓았다.한편 제4급 감염병인 마이코플라스마 폐렴은 마이코플라스마 폐렴균 감염에 의한 급성호흡기감염증으로, 주로 소아와 청소년층에서 3~4년 주기로 유행해왔다.서울아산병원에 따르면 마이코플라스마균에 감염되면 5~7일 이상 발열이 이어지고 기침, 가래 등의 증상이 나타난다. 3~4일 쉬면 회복되는 바이러스성 감기와 달리 세균이 원인인 마이코플라즈마는 제때 치료받지 않으면 폐의 염증으로 이어진다. 또 잠복기가 2~3주에 달해 유치원 등에서의 집단 감염도 종종 발생한다.국내에서는 2019년 유행한 데 이어 지난해 말부터 재차 유행하기 시작해 지난해 8월 정점을 찍었다. 질병관리청은 지난해 6월 마이코플라스마 폐렴균 감염증 유행주의보를 내렸으며, 이후 감소 추세에 접어들자 8개월여만인 지난 2월 해제했다.김소라 기자