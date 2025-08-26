“임신했어. 수술비 좀” 중고거래 앱서 산 초음파 사진이었다…단속 나선 日

임신 사기에 이용…日 메르카리, 초음파 사진 판매 단속

일본 중고거래 플랫폼 메르카리에 올라온 태아 초음파 사진 판매 게시물. 메르카리 캡처

일본의 한 중고물품 거래 플랫폼이 태아 초음파 사진 판매 금지에 나섰다.지난 25일 일본 닛케이 신문 등에 따르면 중고거래 플랫폼 메르카리는 이날 태아의 초음파 사진 판매를 금지한다고 발표했다.메르카리 측은 인공지능(AI)으로 이를 감시해 9월 1일부터는 태아 초음파 게시물을 삭제 조치할 것이라고 밝혔다. 그러면서 이미 올린 게시물에 대해 즉시 삭제해 달라고 촉구했다.매체에 따르면 최근 일본의 일부 여성들이 중고거래 마켓 등에서 구한 태아 초음파 사진을 이용해 자신이 임신했다고 속여 남성들에게 임신중절 수술비 등을 받아내는 수법이 확산하고 있다.소셜미디어 X 등을 통해 초음파 사진이 중고로 거래되는 상황에 대한 비판이 제기됐고, 한 사용자는 “초음파 사진을 임신 사기 말고 어디에 쓰겠냐”고 지적하기도 했다.메르카리 측은 “사기 행위로 이어질 수 있는 이러한 품목의 판매는 가이드라인에 따라 부적절하다고 간주되는 범위에 속한다”며 이 같은 조치를 취하게 된 이유를 설명했다.이러한 발표가 난 이후에도 해당 플랫폼에서는 여전히 태아 초음파 사진 판매글이 게재돼 있다. 7주차 태아 초음파 사진 가격은 약 6000엔(약 5만 6000원)에 판매되고 있고 5주차 초음파 사진은 3000엔(약 2만 8000원) 정도에 올라와 있다.한편 최근 국내에선 축구 국가대표 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)이 태아 초음파 사진을 빌미로 임신 협박을 당한 사건이 세간을 떠들썩하게 한 바 있다.손흥민과 과거 교제했던 사이의 여성 A씨는 지난해 6월 “임신했다”며 초음파 사진을 전달하고 해당 사실을 외부에 알리겠다고 협박해 3억원을 받아낸 혐의를 받는다. 그러나 A씨는 당시 다른 남성도 동시에 만나고 있던 상태로, 해당 초음파 사진 속 태아가 손흥민의 아이인지는 확인할 수 없는 것으로 전해졌다.이보희 기자