“올해 얼간이상 수상자”…어린이팬이 받은 모자 낚아챈 男 ‘뭇매’(영상)

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025 08 30 16:20 수정 2025 08 30 16:33
지난 28일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 US오픈에서 폴란드 테니스 스타 카밀 마이흐르작(아래)이 어린이 팬에게 건넨 모자를 한 남성이 빼앗는 모습. 엑스(X·옛 트위터) 캡처
미국에서 열린 US오픈 테니스 경기에서 한 남성이 어린이 팬이 받은 테니스 선수의 선물을 가로채는 장면이 포착돼 논란이 됐다.

지난 29일(현지시간) 뉴욕포스트, 더선 등 외신 보도에 따르면 전날 미국 뉴욕의 빌리진킹 내셔널 테니스센터에서 열린 남자 단식 2회전에서 폴란드 테니스 스타 선수인 카밀 마이흐르작(29)은 러시아 카렌 카차노프를 상대로 승리를 거뒀다.

경기를 마친 마이흐르작이 관중석에 다가가 팬들에게 사인을 해주던 중 한 소년에게 자신이 쓰고 있던 모자를 건넸다.

이때 소년 옆에 서 있던 한 남성이 소년의 모자를 낚아채더니 아내의 가방에 넣는 장면이 생중계 카메라에 잡혔다.

지난 28일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 US오픈에서 폴란드 테니스 스타 카밀 마이흐르작(아래)이 한 어린이 팬에게 모자를 건네자 옆에 서 있던 남성이 이를 낚아채고 있다. 엑스(X·옛 트위터) 캡처
모자를 빼앗긴 소년은 이 남성을 향해 “뭐 하는 거냐”며 소리쳤으나 남성은 소년을 무시했다.

이 영상이 확산하면서 전 세계 네티즌의 비난이 쏟아졌다. 온라인 커뮤니티에는 “아이의 소중한 순감을 훔치다니 이기적이다”, “정말 끔찍하다. 카메라에 찍혀서 다행이다”, “경기장 출입을 금지해야 한다”, “올해의 얼간이상 수상자다” 등의 반응이 이어졌다.

이 상황에 대해 뒤늦게 안 마이흐르작은 자신의 소셜미디어(SNS)에 해당 장면을 캡처해 올리면서 사진 속 소년을 찾을 수 있도록 도와달라는 내용의 글을 올렸다. 이후 마이흐르작은 “인터넷의 힘에 감탄했다”는 글을 올렸다.

한편 소년의 모자를 뺏은 남성은 폴란드 한 회사를 운영하는 최고경영자(CEO)로 알려졌다.

조희선 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
