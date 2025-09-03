logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“네 발냄새 맡을래” 요구한 男…거절하자 女모델 ‘쾅’ 더 충격인 것은

하승연 기자
입력 2025 09 03 15:43 수정 2025 09 03 15:54
기사 소리로 듣기
다시듣기
발 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
발 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


미국에서 데이트 애플리케이션(앱)을 통해 알게 된 여성 모델을 만나 “발 냄새를 맡게 해 달라”고 요구한 남성이 거부당하자 자신의 차량으로 여성을 들이받아 체포됐다.

2일(현지시간) 미 뉴욕포스트 등에 따르면 남성 엘몬시 서클(28)은 지난달 말 미국 플로리다주의 한 호텔에서 발 모델로 활동하고 있는 여성 A씨를 처음 만났다.

경찰에 따르면 서클은 호텔 방에서 A씨의 발 냄새를 맡고 싶다고 했고, 심지어 A씨가 신던 운동화를 사고 싶다고 제안했다. 이에 A씨는 신발을 사고 싶다면 1000달러(약 139만원)를 내야 한다고 답했다.

그러나 서클은 생각보다 비싼 금액에 A씨가 화장실에 간 사이 방을 빠져나갔다. 이후 서클이 사라진 것을 알게 된 A씨는 자신의 물건을 도둑맞은 줄 알고 호텔 주차장으로 달려 나갔고, 차를 타고 있던 서클은 A씨를 발견하고 차로 들이받았다.

이 사건으로 인해 A씨는 등에 찰과상과 멍을 입고 응급치료를 받았다. 서클은 이후 현장을 떠났으나 며칠 뒤 같은 호텔에서 다시 객실을 예약하려다 경찰에 붙잡혔다. 서클은 가중폭행 혐의로 기소됐으며, 첫 재판에서 무죄를 주장한 것으로 전해졌다.

A씨는 “발 패티시를 가진 사람들을 만나본 적은 많지만 이런 일을 겪은 건 처음”이라며 “신발은 그냥 낡은 운동화일 뿐인데 이상한 것을 좋아하는 사람들이 있다”고 토로했다. 이어 “하나님의 은혜로 지금 이렇게 살아 있다”고 덧붙였다.

하승연 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

    thumbnail - 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  2. 이영애 “경고 나가야”…신동엽 유튜브에 ‘쓴소리’ 날렸다

    thumbnail - 이영애 “경고 나가야”…신동엽 유튜브에 ‘쓴소리’ 날렸다

  3. 연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다

    thumbnail - 연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다

  4. 이효리 충격 고백…“이상순, 요즘 다른 여자에 푹 빠졌다”

    thumbnail - 이효리 충격 고백…“이상순, 요즘 다른 여자에 푹 빠졌다”

  5. ‘올해 34세’ 임영웅 “35살 되면 결혼 생각” 입 열었다

    thumbnail - ‘올해 34세’ 임영웅 “35살 되면 결혼 생각” 입 열었다

  6. “지구상 100명 중 1명은 이렇다”는데…충격 분석

    thumbnail - “지구상 100명 중 1명은 이렇다”는데…충격 분석
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved