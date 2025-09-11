“中식당서 춤추는 송혜교?” 관광객 몰려들어…지역 경제 ‘들썩’

티베트 27세 여성, ‘중국판 송혜교’라 불리며 인기

중국의 한 식당에서 공연하는 티베트 여성이 배우 송혜교와 닮았다는 이유로 소셜미디어(SNS)에서 화제가 되면서 그가 근무하는 식당에 관광객들이 몰려들고 있다. 페이스북(@YunnanAmazing) 영상 캡처

중국의 한 식당에서 공연하는 티베트 여성이 배우 송혜교와 닮았다는 이유로 소셜미디어(SNS)에서 화제가 되면서 그가 근무하는 식당에 관광객들이 몰려들고 있다. 페이스북(@YunnanAmazing) 영상 캡처

중국의 한 식당에서 공연하는 티베트 여성이 배우 송혜교와 닮았다는 이유로 소셜미디어(SNS)에서 화제가 되면서 그가 근무하는 식당에 관광객들이 몰려들고 있다. 페이스북(@YunnanAmazing) 영상 캡처

중국의 한 식당에서 공연하는 티베트 여성이 배우 송혜교와 닮았다는 이유로 소셜미디어(SNS)에서 화제가 되면서 그가 근무하는 식당에 관광객들이 몰려들고 있다.10일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 윈난성 샹그릴라의 한 식당에서 공연하고 있는 27세 여성이 SNS를 통해 영상이 확산되며 ‘중국판 송혜교’라는 별명을 얻게 됐다.용종(Yongzong)이라고 불리는 이 여성은 3년 전 해당 식당에 종업원으로 취직해 공연자로 승진했다. 그가 공연하는 모습이 담긴 영상에는 외모가 한국 드라마 ‘태양의 후예’와 ‘풀하우스’로 유명한 송혜교와 매우 흡사하다는 댓글들이 쏟아지고 있다.이러한 온라인 관심은 실제 식당 방문객 증가로 이어졌다. 평소 조용했던 이 식당은 용종을 보기 위해 찾아오는 관광객들로 북적이고 있다. 일부는 함께 사진을 찍기 위해 먼 거리를 마다하지 않고 찾아오고 있으며, 한국인 팬도 있었다고 SCMP는 전했다.용종은 갑작스러운 관심에 대해 당황스러워하면서도 방문객들의 사진 촬영에 응하는 등 따뜻하게 맞이하고 있는 것으로 전해졌다.그는 “누군가 나를 보기 위해 먼 도시까지 와준다는 것에 감동을 받았다”고 소감을 전했다.산시성에서 온 한 관광객은 “용종을 보기 위해 아내와 함께 왔다”고 말했으며, 다른 관광객은 “이런 자연미인은 드물다”고 말했다.일부는 “그가 송혜교의 명성을 이용하고 있다”, “노래 실력이 부족하다”고 지적하기도 했다.용종의 SNS 팔로워는 29만명에 달하며, 라이브 방송도 진행하며 팬들과 소통하고 있다.전문가들은 이 같은 현상이 중국 내 한류 문화의 지속적인 영향력을 보여주는 사례라고 분석했다. 특히 송혜교는 중국에서 오랫동안 높은 인지도를 유지해온 한국 배우 중 한 명으로, 그와 닮은 외모만으로도 큰 관심을 끌 수 있다는 점이 주목된다.현지 관광 당국은 이러한 관심이 지역 경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔다.이보희 기자