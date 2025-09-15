logo
“외삼촌이 미성년 女조카 납치한 뒤 성폭행”…발칵 뒤집힌 ‘이 나라’

하승연 기자
입력 2025 09 15 13:51 수정 2025 09 15 13:54
서울신문DB
서울신문DB


인도의 한 남성이 자신의 조카를 납치한 후 성폭행한 혐의로 체포됐다.

15일(현지시간) 타임스오브인디아에 따르면 자발푸르 지역의 한 미성년 소녀가 최근 실종됐다는 신고가 들어왔다.

소녀의 가족은 다른 지역에 살고 있는 외삼촌이 소녀를 납치했을 것이라고 의심해 실종 신고를 한 것으로 전해졌다.

이에 경찰은 즉시 수색 작전을 벌였고, 결국 삼촌의 보호 아래에 있던 소녀를 찾아냈다.

충격적인 것은 심문 과정에서 소녀가 “삼촌에게 납치당한 후 성폭행당했다”고 진술한 것이다.

자신의 조카를 납치하고 성폭행한 혐의를 받는 남성은 현재 기소된 것으로 알려졌다.

한편 같은 날 싱그라울리 지역에서는 10대 자매가 납치돼 정글로 끌려가 3명의 남자에게 집단 성폭행을 당하는 사건이 발생했다.

자매는 모두 경찰과 지역 주민들에 의해 발견됐으며, 의식을 잃은 상태였다. 두 사람은 치료를 위해 지역 병원으로 이송된 것으로 알려졌다.

하승연 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
