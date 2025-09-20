“여자 될래”…직접 칼로 ‘그곳’ 시술한 男 ‘끔찍한 최후’

인도의 한 남성이 자신의 성을 바꾸기 위해 성기를 수술하다가 병원으로 이송되는 일이 발생했다. 이 남성은 온라인 동영상을 본 뒤 외과용 칼을 이용해 직접 수술을 시도한 것으로 전해졌다.19일(현지시간) 타임스오브인디아에 따르면 남성 A(20)씨는 최근 성전환 수술을 하기 위해 온라인상에서 영상을 접하고 지역 의사와 상담한 뒤 스스로 마취제를 투여하고 외과용 칼을 이용해 자신의 성기를 수술했다.그러나 마취가 풀리자 견딜 수 없는 통증이 찾아왔고, 상태가 악화하자 집주인에게 도움을 요청했다. 이후 그는 병원으로 이송돼 치료받은 것으로 알려졌다.의료진은 “A씨는 14살 때부터 성전환을 원했고, 여성으로서 살고 싶다는 소망을 품었다”면서 “A씨의 가족들에게 성전환 수술 등을 포함해 다양한 선택지를 설명해줬다”고 전했다.이어 “병원 정신과팀이 해당 남성을 평가하고 상담을 제공할 예정”이라고 덧붙였다. 인도 아메티 출신으로 알려진 A씨는 프라야그라지의 임대 주택에 거주하며 시험을 준비하고 있던 것으로 알려졌다.하승연 기자