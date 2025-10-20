“보물 숨어있다” 겨울철 韓길거리에 흔한 ‘이것’ 외신 극찬한 이유는?

계란빵 이미지. 위키피디아

추운 겨울철 대표적인 길거리 음식 중 하나인 계란빵이 미국 CNN 방송이 뽑은 ‘세계 최고의 빵 50선’에 이름을 올렸다.18일(현지시간) CNN은 세계 50개국을 상징하는 대표 빵을 선정했다. 이 가운데 한국 대표로는 계란빵이 뽑혔다.CNN은 ‘Gyeran-ppang’이라고 표기하며 “말 그대로 계란빵(egg bread)이다. 하나하나에 보물이 숨겨져 있는데, 빵마다 통째로 구운 달걀이 들어가 있다”고 전했다.그러면서 “계란빵은 서울 거리에서 흔히 볼 수 있는 인기 메뉴다. 아침 식사 등 언제든 따뜻하게 즐기는 음식”이라고 설명했다.이어 “햄, 치즈, 다진 파슬리를 넣어 달콤하고 짭짤한 맛에 풍미를 더한 이 간식은 긴 겨울에 배를 든든하게 채워주는 간식”이라고 덧붙였다.일본에서는 크로켓 안에 카레가 들어간 ‘카레빵’이, 중국은 빵 안에 사천고추, 고기, 채소 등을 넣고 화덕에 구운 ‘샤오빙’이 뽑혔다.CNN은 “카레빵은 튀김옷을 입혀 튀긴 후 튀김기에 넣어 바삭한 껍질과 소스가 가득하고 부드러운 속이 극명히 대조된다”며 “인기가 많아 일본 애니메이션 ‘날아라! 호빵맨’ 속에 인기 캐릭터 ‘카레빵맨’이 등장하기도 한다”고 설명했다.이어 중국의 샤오빙에 대해서는 “샤오빙의 참깨 껍질을 깨면 밀맛이 가득한 부드러운 층이 드러난다”며 “중국 북부의 빵인 샤오빙은 검은깨, 훈제 고기, 사천고추 등 달콤하거나 짭짤한 속 재료를 넣어 만든다”고 설명했다.이외에도 프랑스는 바게트, 이탈리아는 치아바타, 미국은 비스킷, 아르메니아는 라바시, 아프가니스탄은 볼라니, 방글라데시는 루치, 브라질은 팡 지 케이주 등이 각 국가를 대표하는 빵으로 소개됐다.이탈리아의 치아바타에 대해 CNN은 “고대 곡물을 중심으로 발전한 빵은 과거에 머물러 있는 것처럼 보이는 음식이지만 끊임없이 진화하고 있다”면서 “치아바타는 1960년대 이후 산업화된 식품 시스템에 대한 반발에서 비롯된 수제 빵 부흥의 전환점이 됐다”고 평가했다.하승연 기자