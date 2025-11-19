“오래된 삼성폰 ‘이것’ 안돼” 호주서 1명 사망…꼭 확인해보세요

“호주 내 일부 구형 휴대전화, 000 긴급전화 이용 문제”. 삼성전자 홈페이지 캡처

호주에서 삼성전자의 구형 휴대전화를 사용하는 한 이용자가 친척을 위해 긴급 신고 전화를 걸었으나 연결되지 않아 결국 친척이 숨진 사건이 발생했다.18일(현지시간) 더스트레이트타임즈 등에 따르면 지난 13일 시드니에서 삼성전자 휴대전화로 건 긴급 범죄·사고 신고 전화인 ‘000’ 전화가 서비스에 연결되지 않았다.호주 3위 통신업체 TPG텔레콤을 이용하던 한 이용자는 친척을 위해 000 긴급통화를 시도했으며, 이 친척은 이후 사망한 것으로 알려졌다. 해당 휴대전화 기종이 무엇인지는 알려지지 않았다.이와 관련해 TPG텔레콤은 성명을 내고 당시 통신망이 정상 운영됐다면서 “초기 조사 결과 통화 실패는 고객의 기기가 통신망에서 000 긴급통화와 호환되지 않는 소프트웨어(SW)로 작동했기 때문으로 나타났다”고 밝혔다.TPG텔레콤의 최고 경영자 이냐키 베로에타는 “고객의 안전은 여전히 우리의 최우선 순위”라면서 “이번 사건은 정말 비극적이다. 유가족에게 깊은 애도를 표한다”고 고개를 숙였다.이어 “응급 서비스의 지원이 매우 중요하다”며 “긴급 상황에 도움을 받을 수 있도록 오래된 소프트웨어를 사용하는 모든 고객은 최대한 빨리 기기를 교체하거나 업데이트를 하길 바란다”고 강조했다.호주 통신미디어청(ACMA)도 이번 사건과 관련해 000 긴급전화 규정 위반 여부를 조사하기 위해 정보를 수집하고 있는 것으로 전해졌다.이번 사고는 해당 기기의 안드로이드 소프트웨어가 제대로 업데이트되지 않은 것과 관련됐을 가능성이 큰 것으로 알려졌다. 삼성전자도 웹사이트를 통해 일부 구형 모바일 기기들이 유사시 000 긴급통화에 제대로 연결되지 않는 것을 발견했다고 공지했다.000 긴급전화를 거는 이용자가 원래 통신사 네트워크에 접속할 수 없는 경우 다른 통신사 네트워크에 접속돼야 하지만, 일부 휴대전화는 이 기능이 작동하지 않는다는 것이다.삼성전자는 갤럭시 S21 시리즈 등 대다수 단말기는 소프트웨어 업데이트로 이런 문제를 바로잡을 수 있다면서 고객들에게 휴대전화 소프트웨어를 긴급히 업데이트하도록 안내했다고 밝혔다.다만 출시한 지 7년 이상 지난 갤럭시 S6·S7 시리즈 등 일부 구형 기종은 기기를 아예 교체해야 한다고 말했다. 이어 소프트웨어 업데이트나 기기 교체를 통해 000 긴급전화 접속 문제가 해결되지 않은 기기는 일정 기간 이후 통신망 접속이 차단된다고 덧붙였다.정보기술(IT) 업계 관계자는 “구형 휴대전화의 경우 제조사에서 제공한 소프트웨어 업데이트를 해야 긴급 통화 등이 원활히 작동한다”며 “제조사의 권고에도 불구하고 고객이 소프트웨어 업데이트를 하지 않으면 이런 사고가 발생할 수 있다”고 강조했다.앞서 지난 9월에도 현지 통신회사 옵터스의 통신망 오류로 000 긴급전화가 일시 마비돼 000 긴급통화를 하려던 고객 4명이 숨지자 호주 의회가 옵터스에 대해 조사 중이다.하승연 기자