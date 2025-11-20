“일생 동안 마주칠 확률 단 1%” 분홍색이 ‘펄쩍’…희귀 돌연변이라는데

‘유전적 돌연변이’ 분홍색 메뚜기

뉴질랜드서 발견…“포식자 눈에 띄어 위험”

뉴질랜드 남성 매켄지 분지에서 발견된 분홍색 메뚜기. ‘시가우스 로부스투스’라는 멸종위기종으로, 회색이나 갈색을 띄지만 이 개체는 유전적 돌연변이로 인해 분홍색을 띤다. 자료 : 뉴질랜드 보존부

지난 9월 캐나다 노바스코샤주 리치몬드 카운티에서 발견된 분홍색 메뚜기. 자료 : 캐나다 CTV뉴스 보도화면

유전적 돌연변이로 인해 몸 전체가 분홍색을 띠는 메뚜기가 뉴질랜드에서 발견됐다. 전문가들 사이에서는 “일생 속에서 마주칠 확률이 단 1%에 불과하다”는 표현이 있을 정도로 드물게 발견된다.영국 BBC에 따르면 뉴질랜드 보존부(DOC)는 지난 18일(현지시간) 보도자료를 내고 보존부의 환경 감시원이 뉴질랜드 남섬의 매켄지 분지에서 분홍색 메뚜기를 발견했다고 밝혔다.해당 메뚜기를 발견한 환경 감시원 젠 쇼리는 “분홍색 메뚜기에 대한 소문은 들었지만 직접 본 적은 없었다”면서 “정말 즐겁다”라고 말했다.쇼리가 발견한 메뚜기는 ‘시가우스 로부스투스’라는 종으로 매켄지 분지에 서식하는 멸종 위기종이다. 강가 등 저지대에서 몸을 숨길 수 있는 보호색인 회색이나 갈색을 띠지만, 쇼리가 발견한 개체는 분홍색이었다.분홍색 메뚜기는 유전적 돌연변이로 인해 붉은 색소가 과도하게 생성돼 몸이 분홍색을 띤다. 뉴질랜드뿐 아니라 영국과 일본, 미국 등에서도 보고됐다.쇼리는 “시가우스 로부스투스는 고슴도치와 고양이, 새 등 포식자로 인해 위험에 처해있는데, 특히 몸이 분홍색인 경우 포식자의 눈에 띌 확률이 높아 더 취약하다”라고 설명했다.지난 2018년 매켄지 분지의 메뚜기 서식지에 포식자의 접근을 차단하는 울타리가 설치됐는데, 이번에 발견된 개체가 울타리를 벗어난 장소에 있어 포식자로부터의 위협을 피하기 힘들 것이라고 쇼리는 우려했다.그러면서도 “분홍색 메뚜기가 번식하면 앞으로 더 많은 개체가 생겨날 것”이라고 쇼리는 기대했다.이 같은 분홍색 메뚜기는 지난 9월 캐나다에서도 보고됐다. 캐나다 CTV뉴스에 따르면 노바스코샤주 리치몬드 카운티에 거주하는 한 8세 소녀는 들판에서 놀던 중 분홍색 메뚜기를 발견하고 곤충을 채집하는 병에 담아 학교에 가져왔다. 소녀는 이후 메뚜기를 발견한 곳에 메뚜기를 풀어줬다.지난 6월에는 영국 데번주에서 한 남성이 자기 집 정원에서 분홍색 메뚜기 여러 마리를 발견해 화제가 됐다.김소라 기자