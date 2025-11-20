“일생 동안 마주칠 확률 단 1%” 분홍색이 ‘펄쩍’…희귀 돌연변이라는데
‘유전적 돌연변이’ 분홍색 메뚜기
뉴질랜드서 발견…“포식자 눈에 띄어 위험”
유전적 돌연변이로 인해 몸 전체가 분홍색을 띠는 메뚜기가 뉴질랜드에서 발견됐다. 전문가들 사이에서는 “일생 속에서 마주칠 확률이 단 1%에 불과하다”는 표현이 있을 정도로 드물게 발견된다.
영국 BBC에 따르면 뉴질랜드 보존부(DOC)는 지난 18일(현지시간) 보도자료를 내고 보존부의 환경 감시원이 뉴질랜드 남섬의 매켄지 분지에서 분홍색 메뚜기를 발견했다고 밝혔다.
해당 메뚜기를 발견한 환경 감시원 젠 쇼리는 “분홍색 메뚜기에 대한 소문은 들었지만 직접 본 적은 없었다”면서 “정말 즐겁다”라고 말했다.
쇼리가 발견한 메뚜기는 ‘시가우스 로부스투스’라는 종으로 매켄지 분지에 서식하는 멸종 위기종이다. 강가 등 저지대에서 몸을 숨길 수 있는 보호색인 회색이나 갈색을 띠지만, 쇼리가 발견한 개체는 분홍색이었다.
분홍색 메뚜기는 유전적 돌연변이로 인해 붉은 색소가 과도하게 생성돼 몸이 분홍색을 띤다. 뉴질랜드뿐 아니라 영국과 일본, 미국 등에서도 보고됐다.
붉은 색소 과다 생성…포식자에 취약쇼리는 “시가우스 로부스투스는 고슴도치와 고양이, 새 등 포식자로 인해 위험에 처해있는데, 특히 몸이 분홍색인 경우 포식자의 눈에 띌 확률이 높아 더 취약하다”라고 설명했다.
지난 2018년 매켄지 분지의 메뚜기 서식지에 포식자의 접근을 차단하는 울타리가 설치됐는데, 이번에 발견된 개체가 울타리를 벗어난 장소에 있어 포식자로부터의 위협을 피하기 힘들 것이라고 쇼리는 우려했다.
그러면서도 “분홍색 메뚜기가 번식하면 앞으로 더 많은 개체가 생겨날 것”이라고 쇼리는 기대했다.
이 같은 분홍색 메뚜기는 지난 9월 캐나다에서도 보고됐다. 캐나다 CTV뉴스에 따르면 노바스코샤주 리치몬드 카운티에 거주하는 한 8세 소녀는 들판에서 놀던 중 분홍색 메뚜기를 발견하고 곤충을 채집하는 병에 담아 학교에 가져왔다. 소녀는 이후 메뚜기를 발견한 곳에 메뚜기를 풀어줬다.
지난 6월에는 영국 데번주에서 한 남성이 자기 집 정원에서 분홍색 메뚜기 여러 마리를 발견해 화제가 됐다.
김소라 기자
