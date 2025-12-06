“임산부와 성관계, 걱정 마세요” 발칵…예비 아빠들에 ‘수상한 메시지’ 무슨 일?

중국의 임신·육아 플랫폼이 임신 중 성관계 가능성을 언급하는 등 예비 아빠들에게 다소 선정적인 콘텐츠를 제공해 논란이 일고 있다.지난 5일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 최근 온라인상에서는 임신·영유아 가족을 대상으로 하는 모바일 애플리케이션 ‘베이비 트리’(Baby Tree)의 일부 콘텐츠 내용이 부적절하다는 이용자들의 불만이 쏟아지고 있다.임신 22주 차 아내를 둔 이용자 A씨는 “아내와 함께 베이비 트리에 가입해 임신 상황 이후 앱으로부터 정기적인 메시지를 받아왔다”고 전했다. 그러나 최근 일부 메시지가 A씨를 불편하게 만들었다고 한다.A씨는 “지난달 25일 베이비 트리로부터 ‘아내의 가슴이 더 커질 가능성이 있다’, ‘아내의 몸이 S자 몸매로 변할 것’ 등의 메시지를 받았다”며 “임신한 여성을 왜 이런 식으로 묘사하는지 이해할 수 없다. 임신한 여성이 몸매에 신경을 쓰겠는가”라며 불쾌함을 드러냈다.A씨에 따르면 그는 지난달 27일에도 ‘태아가 안정적으로 발달하고 있다. 아무런 걱정 없이 성관계해도 된다. 이는 두 사람의 유대감을 높여줄 것’이라는 메시지를 받았다. A씨는 “나와 아내는 오로지 건강한 식단과 규칙적인 수면에만 집중하고 있다”고 전했다.이어 “아내는 임신한 뒤 몸 곳곳에 통증을 느끼고 있다”며 “당신이라면 이러한 상황에서 아내와 성관계하겠나”라며 “베이비 트리는 임신부의 고통에 대한 정보를 더 많이 제공해야 한다”고 강조했다.논란이 일자 베이비 트리 측은 해당 콘텐츠들이 인공지능(AI)에 의해 자동 생성된 것이라고 설명하며 “메시지가 유용하지 않다고 생각하면 수신을 거부할 수 있다. 이 메시지는 악의적인 콘텐츠가 아닌 일반적인 조언”이라고 해명했다.이 같은 상황에 현지에서는 갑론을박이 벌어지고 있다. 한 누리꾼은 “이런 메시지를 받으면 역겨울 것”이라면서 “나 같으면 내 남편을 이 앱에 가입하도록 두지 않겠다”고 비난했지만, 일각에서는 “A씨가 너무 비판적이다. 나는 메시지들에 문제가 없다고 본다”며 옹호하는 의견이 나오기도 했다.하승연 기자