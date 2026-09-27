쓰레기 더미 속에서 일하던 181㎝ 20세女 ‘인생역전’…런웨이 모델 됐다 [월드픽]

중국의 한 쓰레기 수거장에서 일하던 20대 여성이 뛰어난 외모와 모델로서의 재능을 인정받아 런웨이에 오른 사연이 알려지며 화제가 되고 있다. 바이두

중국의 한 쓰레기 수거장에서 일하던 20대 여성이 뛰어난 외모와 모델로서의 재능을 인정받아 런웨이에 오른 사연이 알려지며 화제가 되고 있다. 사진은 렁밍후이(왼쪽)와 루셴런. 바이두

중국의 한 쓰레기 수거장에서 일하던 20대 여성이 뛰어난 외모와 모델로서의 재능을 인정받아 런웨이에 오른 사연이 알려지며 화제가 되고 있다.27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 중국 저장성 타이저우에서 남자친구 아버지의 쓰레기 수거·분류 일을 돕고 있는 20세 여성 렁밍후이가 최근 모델로 주목받고 있다.렁밍후이는 지난해 7월 쓰레기 수거장에서 일하는 모습을 담은 영상이 온라인상에 퍼지면서 이름을 알렸다.그는 키 181㎝, 몸무게 50㎏의 늘씬한 체격과 또렷한 이목구비가 지저분한 작업복과 쓰레기로 가득한 작업장과 대비되면서 누리꾼들의 관심을 끌었다.누리꾼들은 “저 다리는 런웨이에 서야 한다”, “진짜 모델 같다”, “모델을 할 수밖에 없는 비율이다” 등 뜨거운 반응을 보였다.렁밍후이를 눈여겨본 사람은 중국의 유명 남성 모델 루셴런이었다. 루셴런은 농촌에서 조부모의 손에 자랐다. 부모가 광둥성에서 일하는 동안 조부모와 생활한 그는 독학으로 모델 일을 시작했다.루셴런은 논밭에서 독특한 워킹 영상을 촬영해 올리며 이름을 알렸고, 2019년에는 직접 만든 개성 있는 의상과 패션쇼를 선보이며 큰 인기를 얻었다. 이후 중국 패션위크를 비롯해 파리·밀라노 패션위크 등 국내외 무대에 올랐다.지난해에는 모델을 꿈꾸는 농촌 출신 청소년들을 돕고 싶다는 뜻을 밝히기도 했다. 렁밍후이의 영상을 본 루셴런은 그에게 “타고난 슈퍼모델”이라고 극찬했다. 이후 워킹을 지도하는 한편 모델 활동 기회도 직접 소개했다.렁밍후이는 지난해 11월 중국 선전에서 열린 ‘SS26 패션 소스’ 무대를 통해 정식으로 런웨이에 데뷔했다. 이후 중국 자동차 제조업체와 중국의 고급 예술 브랜드 등과도 협업했다. 다만 여러 모델 에이전시에서 받은 전속 제안은 거절한 것으로 알려졌다.렁밍후이가 모델 활동보다 쓰레기 수거 일을 계속하는 데에는 자신을 받아준 남자친구 가족에 대한 고마움이 있다.렁밍후이는 한 살 때 부모가 이혼한 뒤 고향을 떠나면서 조부모 밑에서 자랐다. 이후 15세 때 할아버지가 세상을 떠난 뒤 학교를 그만두고 공장 근무자, 계산원 등 여러 일을 전전했다.그러다 현재의 남자친구를 만났고, 남자친구 가족은 그를 가족처럼 받아들였다. 이들은 경제적 지원을 통해 렁밍후이가 중등교육을 마칠 수 있도록 도왔으며, 렁밍후이는 남자친구의 아버지를 영상에서 다정하게 ‘아빠’라고 부르기도 한다.렁밍후이는 소셜미디어(SNS)를 통해 “쓰레기를 줍는 것은 배를 채우기 위한 수단이고, 모델은 꿈이다. 이 두 가지 길은 서로 충돌하지 않는다”고 밝혔다.이어 “나에게 모델 활동 기회가 많지 않다는 것을 잘 알고 있다. 더 노력해야 한다”며 “워킹과 포즈 등 세부적인 부분을 끊임없이 다듬고 있다. 그래야 런웨이에서 진정으로 빛날 수 있다”고 전했다.하승연 기자