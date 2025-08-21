[서울데이터랩]버추얼 프로토콜 폴리곤 체인링크 1시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 오늘 기준으로 최근 1시간 동안 시가총액 300위권 내에서 상승률이 두드러진 종목들이 주목받고 있다. 버추얼 프로토콜은 현재가 1715원으로 1시간 등락률이 3.08%를 기록하며 가장 높은 상승률을 보였다. 24시간 등락률은 3.42%로, 단기적으로도 긍정적인 움직임을 보이고 있다. 거래량은 1966억 3500만 원으로 활발히 거래되고 있으며, 시가총액은 1조 1248억 원에 달한다. 이는 시가총액 순위 92위에 해당한다.폴리곤은 현재가 340원으로 1시간 등락률이 2.03%를 기록했다. 24시간 등락률은 -1.25%로 다소 하락세를 보였으나, 최근 1시간 동안은 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 3505억 7618만 원으로 비교적 높은 수준이며, 시가총액은 3조 5662억 원이다. 시가총액 순위는 42위로, 상당한 시장 점유율을 차지하고 있다.체인링크는 현재가 3만 6304원으로 1시간 등락률이 2.00%를 기록하며 상승세를 보이고 있다. 24시간 등락률은 6.66%로, 최근 24시간 동안 꾸준한 상승세를 유지했다. 거래량은 3조 7669억 원으로 매우 활발하며, 시가총액은 24조 6183억 원이다. 이는 시가총액 순위 11위에 해당한다.OKX 토큰은 현재가 19만 4757원으로 1시간 등락률이 1.97%를 기록했다. 24시간 등락률은 13.20%로, 단기적으로도 강력한 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 4770억 4373만 원이며, 시가총액은 4조 899억 원으로 시가총액 순위 38위에 위치하고 있다.세이는 현재가 422원으로 1시간 등락률이 1.85%를 기록했으며, 24시간 등락률은 -2.39%로 다소 하락했다. 그러나 최근 1시간 동안의 상승세로 주목받고 있다. 거래량은 2775억 3902만 원이며, 시가총액은 2조 5351억 원으로 시가총액 순위 51위에 위치하고 있다.한편, 아비트럼은 1시간 동안 1.74% 상승하며 현재가 698원을 기록했다. 거래량은 7832억 4968만 원으로 활발하게 거래되고 있으며, 시가총액은 3조 6972억 원으로 시가총액 순위 41위에 올라 있다. 같은 시각 레이디움은 1시간 동안 1.74% 상승하며 현재가 4603원을 기록했다. 거래량은 1024억 6372만 원이며, 시가총액은 1조 2342억 원으로 시가총액 순위 87위에 위치하고 있다.도그위프햇은 1시간 동안 1.48% 상승하며 현재가 1190원을 기록했다. 거래량은 3350억 3084만 원이며, 시가총액은 1조 1892억 원으로 시가총액 순위 88위에 자리 잡고 있다. 에이다는 1시간 동안 1.39% 상승했으며 현재가 1218원을 기록하고 있다. 시가총액은 43조 4867억 원으로 시가총액 순위 10위에 위치하고 있다.펌프는 1시간 동안 1.36% 상승하며 현재가 4.26원을 기록했다. 거래량은 3609억 1126만 원이며, 시가총액은 1조 5067억 원으로 시가총액 순위 75위에 올라 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자