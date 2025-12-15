logo
바비킴, 술 왕창 마시고 ‘기내 난동’…“기억 잃었다”

입력 2025 12 15 14:53 수정 2025 12 15 14:53
가수 바비킴이 10년 전 기내 난동 사건을 언급하며 고개를 숙였다. 유튜브 채널 ‘피식대학’ 캡처
가수 바비킴이 10년 전 기내 난동 사건을 언급하며 고개를 숙였다.

14일 유튜브 채널 ‘피식대학’에는 ‘바비킴에게 대구사이버대학 음원 수익을 묻다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

해당 영상에서 바비킴은 과거 비행기 난동 사건에 대한 질문을 받자 당시를 회상하며 사건의 전말을 밝혔다.

바비킴은 “요약하자면 나를 비즈니스석으로 옮겨주지 않았고 대신 이코노미석에 앉혀줬다”고 말문을 열었다. 이에 이용주가 “비즈니스석 티켓을 구매했는데 그랬냐”고 묻자 바비킴은 “그렇다”고 답했다.

이어 바비킴은 “속상한 마음에 와인을 지나치게 마시게 됐고 기억을 잃게 됐다”며 “기내에서 소란을 일으켰고 공격적인 태도를 보였던 거 같았다. 다음 날 뉴스에도 나왔다”고 설명했다.

가수 바비킴이 10년 전 기내 난동 사건을 언급하며 고개를 숙였다. 유튜브 채널 ‘피식대학’ 캡처
사건의 내막을 듣게 된 이용주는 “항공사의 실수로 자리에 앉지 못했던 거다. 바비킴의 잘못이 아니다”라고 정정했다. 곽범 또한 “너무 억울하다”고 덧붙였다.

바비킴은 “화가 계속 올라왔다”며 “하지만 난동을 부린 건 사실이며 사과드리고 싶다. 다시는 그런 일이 없길 바란다”고 고개를 숙였다.

바비킴은 지난 2015년 미국 샌프란시스코행 대한항공 기내에서 난동을 부려 논란이 된 바 있다.

