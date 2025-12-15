logo
“3년 만에 돌아왔다” 개봉 이틀 전 예매 관객 수 ‘40만’…10명 중 7명 보러 가는 ‘이 영화’

최종범 인턴기자
입력 2025 12 15 16:26 수정 2025 12 15 16:26
‘아바타: 불과 재’ 스틸컷. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공
‘아바타: 불과 재’ 스틸컷. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공


아바타 시리즈 세 번째 영화 ‘아바타: 불과 재’가 오는 17일 개봉을 이틀 앞두고 예비 관객들의 뜨거운 관심을 한 몸에 받고 있다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면, 15일 오후 기준 ‘아바타: 불과 재’는 사전 예매율 74.6%로 폭발적인 관심을 받고 있다. 영화관을 찾는 관객 10명 중 7명 이상이 이 영화를 보러온다는 것이다. 예매 관객 수는 41만명을 넘어서며 첫 주 개봉 성적에 관심이 쏠린다.

‘아바타: 불과 재’는 월트디즈니의 아바타 시리즈 세 번째 편으로, 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 위기를 이야기로 풀어냈다.

‘아바타: 불과 재’ 스틸컷. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공
‘아바타: 불과 재’ 스틸컷. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공


프리미어로 영화를 미리 관람한 해외 언론 및 평론가들의 극찬은 쏟아지고 있다. “극장의 존재 이유를 각인시키는 작품”(버라이어티), “모든 것을 쏟아부은 압도적 스펙터클을 완성하다”(스콧 멘델슨), “시작부터 끝까지 입이 떡 벌어질 정도로 놀랍다. 최근 몇 년간 극장에 걸린 영화 중 시각적으로 가장 압도적이다”(긱스 오브 컬러), “제임스 카메론은 그의 세계관을 완벽히 구축했다”(스크린 랜트) 등의 반응이 이어졌다.

‘아바타’ 시리즈의 앞선 두 작품은 국내에서 각각 천만 관객을 돌파했다. 두 작품의 누적 관객수를 합하면 2442만명에 달한다. ‘아바타’(2009)는 누적 1362만명, ‘아바타: 물의 길’(2022)은 누적 1080만명을 기록했다. 3년 만에 돌아온 이번 세 번째 편으로 시리즈 누적 3000만 기록을 쓸 수 있을지 이목이 집중된다.

‘아바타: 불과 재’ IMAX 포스터. CJ CGV 제공
‘아바타: 불과 재’ IMAX 포스터. CJ CGV 제공


한편 월트디즈니 작품 ‘주토피아 2’는 개봉 4주 차로 진입했다. ‘주토피아 2’는 올해 최단기간 5백만 관객 기록을 세운 뒤 누적 관객 수 530만명을 돌파하며, 올해 흥행 1위 작품인 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’(567만 9573명)을 약 30만명 격차를 두고 추격하고 있다.

주토피아와 아바타를 연달아 관람하겠다는 반응들이 이어지면서 ‘주바타’(주토피아+아바타) 신드롬이 펼쳐질 수 있을지 기대가 모인다.

최종범 인턴기자
