[서울데이터랩]‘티에이치엔’ +9.91% 상승…실시간 상승률 1위

21일 오전 9시 10분 티에이치엔(019180)이 등락률 +9.91%로 상승률 1위를 차지했다. 티에이치엔은 개장 직후 359,777주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 400원 오른 4,435원이다.한편 티에이치엔의 PER은 2.16으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 24.54%로 높은 수준의 수익성을 보여준다.이어 상승률 2위 대한유화(006650)는 현재가 106,500원으로 주가가 9.68% 상승하고 있다. 상승률 3위 롯데케미칼(011170)은 현재 67,500원으로 8.52% 상승하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 SJG세종(033530)은 5.83% 상승하며 5,630원에 거래되고 있다. 상승률 5위 KR모터스(000040)는 5.54%의 상승세를 타고 591원에 거래되고 있다.6위 KCTC(009070)는 현재가 5,810원으로 5.44% 상승 중이다. 7위 대한조선(439260)은 현재가 86,900원으로 5.33% 상승 중이다. 8위 메리츠금융지주(138040)는 현재가 125,200원으로 5.21% 상승 중이다. 9위 한전기술(052690)은 현재가 91,000원으로 4.60% 상승 중이다. 10위 경동인베스트(012320)는 현재가 61,400원으로 4.42% 상승 중이다.이밖에도 동방(004140) ▲4.38%, KG케미칼(001390) ▲4.01%, LIG넥스원(079550) ▲3.89%, 금호타이어(073240) ▲3.88%, 금호석유화학우(011785) ▲3.62%, 금호석유화학(011780) ▲3.40%, 화인베스틸(133820) ▲3.40%, 카카오(035720) ▲3.37%, 현대건설(000720) ▲3.23%, 두산2우B(000157) ▲3.21% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자