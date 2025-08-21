[서울데이터랩]제이피아이헬스케어 44% 폭등…실시간 상승률 1위

21일 오전 9시 15분 제이피아이헬스케어(0010V0)가 등락률 +44.00%로 상승률 1위를 차지했다. 제이피아이헬스케어는 개장 직후 5분간 3,586,617주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 8,800원 오른 28,800원이다.한편 제이피아이헬스케어의 PER은 19.83으로 나타나고 있다.이어 상승률 2위 노을(376930)은 현재가 2,170원으로 주가가 17.93% 급등하고 있다. 상승률 3위 NEW(160550)는 현재 2,855원으로 13.75% 급등 중이다. 상승률 4위 엔시트론(101400)은 13.19% 급등하며 369원에 거래되고 있다. 상승률 5위 콜마비앤에이치(200130)는 12.94%의 상승세를 타고 19,990원에 거래되고 있다.6위 탑코미디어(134580)는 현재가 2,630원으로 8.45% 상승 중이다. 7위 SGA(049470)는 현재가 2,565원으로 8.00% 상승 중이다. 8위 블루엠텍(439580)은 현재가 6,730원으로 7.51% 상승 중이다. 9위 제이엔비(452160)는 현재가 8,520원으로 6.90% 상승 중이다. 10위 우양에이치씨(101970)는 현재가 14,420원으로 6.74% 상승 중이다.이밖에도 엔지켐생명과학(183490) ▲6.60%, 팜스빌(318010) ▲6.51%, 큐리옥스바이오시스템즈(445680) ▲6.35%, 지슨(446840) ▲6.14%, 칩스앤미디어(094360) ▲5.60%, 와이제이링크(209640) ▲5.44%, 삼양컴텍(484590) ▲5.42%, SAMG엔터(419530) ▲5.30%, 셀바이오휴먼텍(318160) ▲5.27%, 유비온(084440) ▲5.14% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자