[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 두산에너빌리티 거래대금 8190억원 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 21일 한국거래소에 따르면, 두산에너빌리티(034020)가 1,347만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 62,200원으로, 거래대금은 819,014백만원에 이른다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 2.06%로, 시장에서의 관심이 집중되고 있다. PER -391.19, ROE 1.52로 재무상태는 다소 불안정한 모습이다. 삼성전자(005930)는 11,090,672주가 거래되며 거래량 2위를 기록한다. 현재 주가는 71,700원이며, 거래대금은 794,516백만원이다. 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 1.87%이다. PER 16.02, ROE 9.03으로 안정적인 재무구조를 보인다. 대우건설(047040)은 9,715,844주의 거래량을 보이며 3위를 차지하고 있다.한편, 거래량 3위 이하 종목들을 살펴보면, 대우건설의 주가는 4,175원으로 13.61% 급등하며 거래량 9,715,844주를 기록한다. 아센디오(012170)는 2,655원으로 29.95% 폭락하며 거래량 5,415,231주를 보인다. TP(007980)는 2,100원으로 2.94% 상승하며 4,383,461주의 거래량을 기록한다. 티에이치엔(019180)은 4,565원으로 13.14% 급등, 동양철관(008970)은 1,458원으로 1.25% 상승, SK하이닉스(000660)는 246,750원으로 3.42% 하락하고 있다. 한국전력(015760)은 38,950원으로 3.87% 상승, 한온시스템(018880)은 3,855원으로 6.20% 상승을 보이고 있다.11위~20위 종목들도 다양한 등락을 보이고 있다. HJ중공업(097230) ▲3.86%, 삼성중공업(010140) ▲1.85%, 신일전자(002700) ▲1.72%, 한신기계(011700) ▲8.97%, KR모터스(000040) ▲5.00%를 기록하고 있다. 카카오(035720)는 ▼0.92%, 제주은행(006220) ▲2.36%, 한화오션(042660) ▲5.80%, 한전기술(052690) ▲17.47%, 금호타이어(073240) ▲1.53% 등의 성적을 기록한다.주목할 만한 종목으로는 급등세를 보인 대우건설과 티에이치엔이 있다. 대우건설은 거래대금이 시가총액 대비 2.30%에 달하며, 투자자들의 매수세가 강하게 이어지고 있다. 티에이치엔 역시 거래대금 대비 시가총액 비율이 2.25%로 활발한 거래가 이루어지고 있다. 반면, 아센디오는 29.95% 폭락하며, 시가총액 대비 거래대금 비율이 5.74%로 매도세가 강하게 나타나고 있다. SK하이닉스는 시가총액 대비 거래대금 비율이 5.21%로, 거래대금은 많으나 하락세를 면치 못하고 있다.전체적으로 코스피 시장은 상승과 하락이 엇갈리며 변동성을 보이고 있다. 특히, 대우건설, 두산에너빌리티와 같은 종목들이 매수세를 이끌며 눈길을 끌고 있다. 반면, 아센디오와 같은 종목은 큰 폭의 하락을 기록하며 투자자들의 주의를 요하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자