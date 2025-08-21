[서울데이터랩]코아시아씨엠 29.94% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

21일 오후 15시 40분 코아시아씨엠(196450)이 등락률 +29.94%로 상승률 1위로 마감했다. 코아시아씨엠은 장 중 3,370,147주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 203원 오른 881원에 마감했다.한편 코아시아씨엠의 PER은 -3.51로 나타나 기업의 이익 창출 능력이 저평가될 가능성을 시사하며, ROE는 -29.68%로 부채가 많거나 자산의 효율성이 낮을 수 있음을 암시한다.이어 상승률 2위 엔시트론(101400)은 주가가 29.75% 폭등하며 종가 423원에 상승 마감했다. 상승률 3위 그린리소스(402490)의 주가는 9,430원으로 25.90% 폭등하며 높은 성과를 보였다. 상승률 4위 노을(376930)은 17.93% 급등하며 2,170원에 마감했다. 상승률 5위 강원에너지(114190)는 16.68%의 상승세를 타고 종가 12,870원에 마감했다.6위 율호(072770)는 종가 916원으로 12.25% 상승 마감했다. 7위 국일제지(078130)는 종가 522원으로 12.02% 상승 마감했다. 8위 탑코미디어(134580)는 종가 2,705원으로 11.55% 상승 마감했다. 9위 씨어스테크놀로지(458870)는 종가 38,000원으로 11.44% 상승 마감했다. 10위 넥스트바이오메디컬(389650)은 종가 61,900원으로 11.13% 상승 마감했다.이밖에도 와이제이링크(209640) ▲11.03%, 팜스빌(318010) ▲10.71%, 디알텍(214680) ▲9.74%, NEW(160550) ▲9.36% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자