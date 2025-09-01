logo
[서울데이터랩]디에이치엑스컴퍼니 29.34% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 01 09:29 수정 2025 09 01 09:29
1일 오전 9시 15분 디에이치엑스컴퍼니(031860)가 등락률 +29.34%로 상승률 1위를 차지했다. 디에이치엑스컴퍼니는 개장 직후 5분간 92,650주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 201원 오른 886원이다.

한편 디에이치엑스컴퍼니의 PER은 0.59로 상당히 낮은 수준이며, ROE는 -32.48%로 수익성 측면에서 부정적인 평가를 받을 수 있다.

이어 상승률 2위 웰크론한텍(076080)은 현재가 1,976원으로 주가가 24.67% 폭등하고 있다. 상승률 3위 크레오에스지(040350)는 현재 342원으로 21.71% 폭등하며 주목받고 있다. 상승률 4위 엔에프씨(265740)는 17.81% 급등하며 6,880원에 거래되고 있다. 상승률 5위 나우로보틱스(459510)는 15.18%의 상승세를 타고 19,350원에 거래되고 있다.

6위 센코(347000)는 현재가 2,680원으로 15.02% 상승 중이다. 7위 에이텀(355690)은 현재가 8,640원으로 11.48% 상승 중이다. 8위 피델릭스(032580)는 현재가 1,362원으로 10.55% 상승 중이다. 9위 서남(294630)은 현재가 3,015원으로 9.64% 상승 중이다. 10위 디모아(016670)는 현재가 7,120원으로 9.04% 상승 중이다.



이밖에도 삼양컴텍(484590) ▲8.95%, 티엑스알로보틱스(484810) ▲8.52%, 홈캐스트(064240) ▲8.06%, 에스디시스템(121890) ▲7.59% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
