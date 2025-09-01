logo
[서울데이터랩]STX그린로지스 9.86% 상승…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 01 09:29
1일 오전 9시 10분 STX그린로지스(465770)가 등락률 9.86%로 상승률 1위를 차지했다. STX그린로지스는 개장 직후 10분간 52,541주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 720원 오른 8,020원이다.

한편 STX그린로지스의 PER은 4.40으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 48.26%로 수익성이 매우 높은 수준이다.

이어 상승률 2위 제이준코스메틱(025620)은 현재가 7,510원으로 주가가 8.37% 상승하고 있다. 상승률 3위 HJ중공업(097230)은 현재 20,200원으로 6.99% 상승하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 깨끗한나라(004540)는 6.39% 상승하며 2,165원에 거래되고 있다. 상승률 5위 인바이오젠(101140)은 5.33%의 상승세를 타고 12,840원에 거래되고 있다.

6위 SJM(123700)은 현재가 3,560원으로 5.01% 상승 중이다. 7위 지역난방공사(071320)는 현재가 80,600원으로 4.81% 상승 중이다. 8위 신영증권(001720)은 현재가 155,400원으로 4.30% 상승 중이다. 9위 비비안(002070)은 현재가 759원으로 3.83% 상승 중이다. 10위 이화산업(000760)은 현재가 12,270원으로 3.54% 상승 중이다.



이밖에도 한화에어로스페이스(012450) ▲3.51%, 우진아이엔에스(010400) ▲3.37%, 세진중공업(075580) ▲2.83%, 농심홀딩스(072710) ▲2.76% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
